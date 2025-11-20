Ангел Найденов с прогноза за Украйна: Не виждам скоро край на войната

Ангел Найденов, бивш министър на отбраната, не е обнадежден за скорошен край на войната в Украйна и изрази скептицизъм. Според него няма да има нито бърз край на конфликта, нито дори приближаващо примирие.

Според Найденов основният проблем е в различията между позициите на Москва и Киев относно пътя към мир.

“Украинската страна настоява първо да бъде договорено примирие, а след това да започнат същински разговори за окончателно мирно споразумение. Руската страна обаче държи предварително всичко да бъде уточнено и чак след това да се обсъжда примирие“, заяви Найденов пред Nova news.

Тайни преговори?

Бившият министър коментира и появилата се в международни медии информация за предполагаем мирен план на САЩ и Русия, като подчерта, че към момента такъв документ не е потвърден нито от Белия дом, нито от Кремъл.

“От Кремъл дори заявяват, че контакти не се провеждат и отричат съществуването на такъв план. Големите медии цитират неназовани източници, за които не можем да сме сигурни доколко са високопоставени“, посочи Найденов.

Според него дори да съществува подобен проект, той не вижда каква полза биха имали САЩ от него, при положение че Украйна продължава категорично да отхвърля условия, фигуриращи в предполагаемия мирен план – сред които и оттегляне от Донбас.

“Не съм убеден, че има такъв план, а още по-малко вярвам, че би могъл да бъде приет“, на мнение е бившият министър на отбраната.

По думите му на фронтовата линия положението остава тежко.

“Украинската армия е подложена на силен натиск, а руската продължава своето настъпление. Но до този момент руските сили не са успели да постигнат пробив със стратегическо значение. Няма и основания да се смята, че украинската армия е пред рухване“, обобщи Ангел Найденов.