Руби Роуз за новия филм на Сидни Суини: Съсипа филма!

След слабия старт на „Кристи“ („Christy“) Руби Роуз хвърли вината право върху Сидни Суини.

Актрисата от „Batwoman“ призна, че първоначално е била част от биографичния филм за боксьорката Кристи Мартин. Освен това реагира остро на премиерния боксофис от 1,3 милиона долара, дошли в момент, в който Суини вече е под обстрел заради скандалната реклама на American Eagle, обвинена, че промотира евгеника.

„Оригиналният сценарий за Кристи Мартин беше невероятен. Променящ живота. Бях избрана за ролята на Чери. Всички имахме опит с основния материал. Повечето от нас бяхме хомосексуални. Това е част от причината да остана в актьорството. Да загубиш роля е нормално“, написа Роуз в Threads, визирайки другия персонаж във филма. Роуз продължи: „PR-ът ѝ да говори за провала и да твърди, че Сидни го направила за "хората"… Никой от "хората" не иска да гледа някой, който ги мрази, да парадира и да се преструва, че е като нас. Ти си кретен и съсипа филма. Точка. Кристи заслужаваше повече.“ В следващ пост Роуз се поправи: „По дяволите! "Кретен" било неправилен термин? Мислех, че значи "същество" на староанглийски. Съжалявам, трябваше просто да кажа "психопат.“

След премиерата на „Кристи“ на TIFF филмът постави и киноразпространителския дебют на Black Bear — 1,3 млн. долара в 2011 киносалона, пише Deadline.

Звездата от „Еуфория“ ("Еuphoria"), която е и продуцент на режисирания от Дейвид Мишо филм и го рекламираше рамо до рамо с истинската Кристи Мартин, заяви, че е „дълбоко горда с този филм“, въпреки ниския старт.

„Благодаря на всички, които видяха, почувстваха и повярваха — и ще вярват в тази история още години. Ако Кристи даде кураж дори на една жена да направи първата си крачка към безопасност, значи сме успели. Да, горда съм. Защо? Защото не винаги правим изкуство за цифри — правим го за въздействие. А "Кристи" е най-въздействащият проект в живота ми. Благодаря ти, Кристи. Обичам те“, написа тя в Instagram тази седмица.

Междувременно Мартин сама призна пред NBC News, че да гледа Суини в ролята ѝ е било „друго ниво на "уау“.

„Тя е "онова" момиче. Най-горещото име в Холивуд в момента. Влезе в калта и стана истински професионален боец“, заяви Кристи.

Суини пък по-рано отхвърли негативната вълна около рекламата си за American Eagle.

„Когато имам тема, за която искам да говоря, хората ще чуят“, каза тя пред GQ, когато я попитаха за обвиненията в расизъм около кампанията.