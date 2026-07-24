Скандално: БФС приклекна на Лудогорец и му спести 200 000 евро

БФС е напът да минира първенството още след първия кръг като приклекна на бронзовите медалисти от Лудогорец със скандално решение.

Разградският клуб няма да плаща компенсаторна такса за изминалия сезон за неизпълнение на изискването за местно тренирани футболисти, докато четири други клуба – ЦСКА, ЦСКА 1948, Левски и Берое – ще трябва да внесат по 199 467 евро.

Казусът вече предизвика дебат за прозрачността и равнопоставеността при прилагането на правилата, като критики отправи специалистът по спортно право Георги Градев.

"Това не е равнопоставеност. Това е индивидуална привилегия. Член 20а, ал. 12 предвижда, че клубът, който предварително заяви, че няма да изпълнява правилото за местно тренирани футболисти, се задължава да плати таксата до 30 юни 2026 г.

Наредбата не съдържа нито едно изключение за:

шампиона;

участник в европейските турнири;

клуб, допринесъл за коефициента на България;

клуб, повлиял върху размера на солидарните плащания.

Въпреки това на 23 юли — след падежа — БФС освобождава само един клуб. Това изглежда като ретроактивна промяна на правилата в полза на конкретен участник.

Член 22 от Устава на БФС постановява, че всички членове са равни по отношение на своите права и задължения. Как пет клуба могат да са подали еднаква декларация, но четири да платят, а петият да бъде освободен? Къде е общият критерий? Кога е бил публикуван? Защо останалите клубове не са могли да се възползват от него? На какво правно основание е опростено задължение от 199 467 евро?

Без ясни отговори това представлява явно неравно и дискриминационно третиране в рамките на БФС.

БФС твърди, че доброто представяне на „Лудогорец“ е увеличило солидарните плащания за останалите клубове от 862 005 на 1 091 000 евро. Да, приходите на най-успешния европейски участник могат да влияят върху изчислението.

Но тези средства:

са плащане на УЕФА;

са предназначени за клубовете извън основната фаза;

целят състезателен баланс;

не са собствено вземане на „Лудогорец“;

не могат автоматично да се прихващат срещу отделна такса по Наредбата на БФС.

„Лудогорец“ получава значителни приходи от участието си в Европа. Солидарните плащания съществуват именно за да намалят разликата между европейския участник и останалите клубове. А БФС използва увеличението на тези плащания, за да даде още едно финансово предимство на най-силния клуб. Това обръща смисъла на солидарността", пише Градев.

Гоелмите губещи за 11 отбора, които ще получат по 72 533,45 евро. Ако „Лудогорец“ беше платил като останалите, фондът щеше да бъде 997 335 евро. Всеки от 11-те клуба щеше да получи приблизително 90 666,82 евро.

"Ако клуб може да бъде освободен след края на сезона въз основа на критерий, който не фигурира в Наредбата, какъв стимул имат останалите да спазват правилата? Днес изключението е заради европейско представяне. Утре може да бъде заради публика, история, инвестиции или „особен принос“. Футболът не може да се управлява с изключения, създавани след мача. Правилата трябва да са известни предварително и еднакви за всички", допълва Градев.