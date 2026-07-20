Домът на боговете иска място в ЮНЕСКО

Покрит със сняг през голяма част от годината, връх Олимп се издига на 2918 метра почти направо от морското равнище. От хилядолетия планината разпалва човешкото въображение като митологичния дом на 12-те олимпийски богове, а древните гърци вярвали, че на най-високия ѝ и често забулен в мъгла връх се намира тронът на Зевс.

Сега Гърция се надява най-високата ѝ планина да получи място в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект със смесено културно и природно значение. Кандидатурата ще бъде обсъдена на заседание на Комитета за световното наследство в южнокорейския град Пусан, което започва в неделя и ще продължи до 29 юли.

"Олимп е нашият живот. Това е мястото, където сме израснали", заяви Евангелос Геролиолиос, кмет на община Дион-Олимп, чийто административен център е Литохоро - основният град в подножието на планината, цитиран от БГНЕС.

"Това е мястото, което виждаме всеки ден, но същевременно то носи митология, история, биоразнообразие, изключителна красота и огромна културна тежест", добави той.

Там, където живеели боговете

Малко места са толкова дълбоко вплетени в древногръцката митология, колкото Олимп. Според преданията именно там Зевс установил своя двор, след като свалил баща си Кронос в продължила десет години война, сложила край на властта на титаните.

Интересът към планината може да получи нов тласък и с премиерата тази седмица на "Одисеята" ("The Odyssey") на Кристофър Нолан - нова екранизация на Омировия епос, в който Олимп е домът на Зевс и на боговете, намесващи се в пътуването на Одисей.

При разкопки на един от по-ниските върхове на планината е открито светилище на открито. Най-старите находки там датират от елинистическата епоха - между 323 и 30 г. пр. Хр.

Според първоначалната кандидатура на Гърция за ЮНЕСКО вероятно става дума за светилище, описано от древния философ и историк Плутарх. През II век той споменава процесии до един от върховете на Олимп, където били извършвани жертвоприношения на животни в чест на Зевс.

Религиозното значение на планината се запазва и през християнската епоха. Параклисът на пророк Илия, разположен на 2803 метра надморска височина, се смята за най-високо намиращия се православен параклис в света.

В дефилето на река Енипеас се намират останките от манастир, основан през 1542 г. На около 20 минути пеша оттам е Светата пещера на свети Дионисий - малък параклис, изграден в пещера, от която извира вода, смятана за свещена.

Планина между мита и дивата природа

Склоновете на Олимп, които се спускат почти до морето, са дом на изключително разнообразие от растения и животни, включително ендемични видове. Именно тази рядка смесица от митология, култура, природна красота и биоразнообразие стои в основата на надеждите планината да получи статут на световно наследство.

"Това е място, което обичаме. Хора от целия свят идват тук, за да го видят, преживеят и почувстват. Искаме да го защитим", каза Геролиолиос.

По думите му включването на Олимп в списъка на ЮНЕСКО би било събитие, което далеч надхвърля местните и националните граници и засяга целия свят.

Дългият път към ЮНЕСКО

Гърция поставя началото на процедурата за признаване на Олимп за обект на световното наследство през 2014 г., когато включва планината в предварителния си списък - задължителната първа стъпка преди официалната номинация.

Следва предварителна оценка, а после и представяне на пълно досие. То се разглежда в продължение на 14 месеца от консултативни органи, сред които Международният съвет за паметниците на културата и забележителните места и Международният съюз за защита на природата.

Техните препоръки се обсъждат по време на годишното заседание на Комитета за световното наследство, съставен от представители на 21 държави.

Мястото на Олимп в списъка обаче все още не е гарантирано. Проектът на дневния ред за срещата в Пусан показва, че комитетът може да върне кандидатурата на Гърция с искане за допълнителна информация.

Въпреки това местните жители се надяват културното и природното богатство на планината да ѝ осигури желания статут и да допринесе за по-добрата ѝ защита.

Повече туристи, повече отговорност

Кметът Евангелос Геролиолиос признава, че включването на Олимп в списъка на ЮНЕСКО ще донесе не само престиж, но и по-големи задължения за опазване на околната среда.

За това настоява и планинският водач Бабис Маринидис, председател на Алпийския клуб в Литохоро. Според него новият статут вероятно ще привлече още повече посетители.

"Колко хора може да понесе тази планина, тази екосистема?", попита той.

Голяма част от Олимп е обявена за национален парк още преди десетилетия и в района действат редица ограничения, но те често се нарушават. Посетители редовно пренебрегват забраните за плуване и къмпингуване.

Увеличаващият се туристически поток вече е накарал местните власти да обсъдят въвеждането на входни такси и регистрация на посетителите.

"Преди бях против това, но при толкова много хора вече смятам, че трябва да има някакво ограничение", призна Маринидис, цитиран от БГНЕС.

Планината, която не прощава подценяването

Митологичният дом на боговете привлича туристи и алпинисти от цял свят. За достигането на върха не е задължителен технически опит в катеренето, но Олимп в никакъв случай не бива да бъде подценяван.

Бързо променящото се време и опасният терен са отнели много човешки животи. Последният смъртен случай е от 11 юли, когато 64-годишен гръцки турист почина, след като припадна на пътека.

През май спасители откриха тялото на 25-годишен испанец няколко дни след изчезването му при опит да достигне върха в снежни условия.

"Трябва да бъдеш внимателен и постоянно да мислиш за безопасността", каза 32-годишният турист Триантафилос Яноспирос, който посещаваше планината за първи път.

"Но с добра подготовка и организация това не е нещо, от което трябва да се страхуваш", добави той.

Ставрула Вуру, която управлява хотел в Литохоро, също подчертава, че към Олимп трябва да се подхожда с уважение.

"Всеки тръгва нагоре с желанието да покори една планина, която изисква уважение. Ако уважаваш планината, и тя ще уважава теб", каза тя.