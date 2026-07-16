Хърватия е по-скъпа за туристите от Испания и Гърция

Хърватия е по-скъпа от Испания и Гърция по отношение на цените на ресторантите и хотелите, като сред средиземноморските държави по-високи цени има единствено във Франция и Италия. Това показва анализ на "Евронюз", базиран на данни на Евростат за 2025 г.

При среден индекс за ЕС от 100, най-достъпни за туристите са Португалия (73,6), Турция и Испания, следвани от Гърция (86,1). Хърватия е с индекс 89,6, което я нарежда сред най-скъпите туристически дестинации в региона, посочва хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Икономическият анализатор Петар Вушкович обясни за Ен1, че поскъпването в хърватския туристически сектор се дължи основно на увеличените оперативни разходи, включително за енергия, труд и хранителни продукти.

Данните на Евростат показват още, че хранителните продукти в Хърватия също са сред най-скъпите в Европа, като по-високи цени има само във Франция, Гърция и Италия.

Според експерти обаче сравнението има ограничения, тъй като Евростат използва национални средни стойности, а не цени в отделни туристически центрове. Така в хърватските данни влизат както популярни курорти като Дубровник и Хвар, така и райони като Загреб, Лика и Славония. Същият принцип важи и за останалите държави.

Паралелно с това хърватският предприемач Иван Иванкович анализира с помощта на изкуствен интелект над 1,62 млн. отзива на туристи в търсачката Google и платформата за настаняване Booking за пет средиземноморски държави. Според резултатите най-честото оплакване на посетителите в Хърватия е свързано с високите цени, като думата "прекалено скъпо" се среща най-често именно в отзивите за страната, отбелязва Ен1.

Проучването отчита още, че туристите се оплакват по-често от плащания само в брой, високите цени на бутилираната вода, скъпите и трудно достъпни паркинги, недостатъчното използване на климатици и малките порции в ресторантите.

По думите на Вушкович комбинацията от високи цени за настаняване, храна и напитки постепенно отслабва конкурентоспособността на Хърватия като туристическа дестинация в Средиземноморието./БТА