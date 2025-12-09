Актрисата Искра Радева: Не знам дали сме готови за нов политически ред

“Винаги съм се чудила защо сме толкова търпелив народ?, попита актрисата Искра Радева и добави:

“Сага, когато излязоха, се замислих - пада правителството, започва предизборната кампания, но ако погледнем после и видим същите лица, но по-разместени? Не знам дали сме готови за този нов политически ред. Къде са новите лица, които трябва да видим? Как да правим със старите политически лица нов ред, няма как”.

В предаването “Денят ON AIR” актрисата сподели, че е щастлива, че хората са излезли на протест.

Юбилеен концерт

На 15 декември от 19:00 ч. в Зала 1 на НДК за пореден път Радева ще представи Гала концерта "Коледни звезди". Както винаги, той минава под мотото "Звездите на България в хитовете на века".

И този път в него ще вземат участие едни от най-известните родни изпълнители – Веселин Маринов, Дует Ритон, Маргарита Хранова, Мария Илиева, Нели Рангелова, Орлин Горанов, Данчо Караджов, балет "Веда Джуниър" и други.

Всички те ще изпеят златните български песни, докоснали сърцата ни.

"Въобще не се говори за култура, но аз не съм спряла", заяви още актрисата пред Bulgaria ON AIR и призна, че почти се е била отказала, защото е много сложно да се организира такъв концерт.

Радева разкри, че е започнала организацията три-четири месеца преди датата на концерта.

Гледайте видеото с целия разговор.