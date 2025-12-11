Танго звезди: Изтокът е много обещаващ за тангото

Днес е Световният ден на тангото, който се отбелязва на рождената дата на легендарния певец и композитор на танго Карлос Гардел.

В чест на празника в София са световноизвестните танго звезди Еухения Париша и Яник Вюлер.

"Тази година се отбелязва като част от събитията в програмата на фестивал "Културама", каза преводачът Росица Асенова в предаването "България сутрин".

"За първи път сме в България. Изтокът е много обещаващ за тангото", заяви Париша.

Вюлер призна, че веднага, щом е кацнал в България, се е почувствал като у дома.

"Доволни сме, че ще представим нашето изкуство, което е част от нашия живот", сподели той пред Bulgaria ON AIR.

Париша разказа, че е израснала в дом, в който баща ѝ винаги е танцувал, и е пораснала, слушайки танго.

Когато тангото срещне любовта

"За първи път посетих Аржентина, когато бях на 24 години и отидох, за да се науча да танцувам танго, но се влюбих в моята преподавателка", разкри Вюлер.

Според него това, което човек може да намери в тангото, е това, което намира и в живота - любов, но и страдание.

"Тангото е много особен танц - емоцията трябва да се изрази чрез движенията на тялото. Трябва да се разбере ранимостта на човека. Танцът е връзка между двама души", посочи Париша.

Представлението е организирано в столичната зала "БИАД" на ул. "Г. С. Раковски". Около 21:00 ч. шоу ще се представят професионалните танцьори на танго.