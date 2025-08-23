IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

На места в страната е възможно да превали

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София - около 27

23.08.2025 | 07:15 ч. Обновена: 23.08.2025 | 07:36 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В събота времето ще бъде предимно слънчево, на места с променлива облачност. В следобедните часове са възможни превалявания над южните части на страната.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София - около 27. 

Над Черноморието също ще има променлива облачност, но валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат около 27 градуса, температурата на морската вода е 26 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините сутринта ще бъде предимно слънчево. Краткотрайно заоблачаване ще има над Родопите, но дъжд не се очаква. Вятърът ще е силен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, а на 2000 метра - около 12.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

прогноза за времето дъжд облачност
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem