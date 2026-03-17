Тръмп недоволен от "съюзниците" от НАТО: Не желаем помощта ви!

Американският президент Доналд Тръмп написа днес в профила си в своята социална платформа Трут соушъл, че САЩ са били информирани от повечето от съюзниците си в НАТО, че не желаят да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран.

"САЩ бяха информирани от повечето от своите "съюзници" в НАТО, че не искат да бъдат въвличани в нашата военна операция срещу терористичния режим в Иран, в Близкия изток, и това въпреки факта, че почти всяка страна категорично се съгласи с това, което правим, и че на Иран не може, по никакъв начин, в никакъв вид и под никаква форма да бъде разрешено да притежава ядрено оръжие. Все пак не съм изненадан от техните действия, защото винаги съм приемал НАТО, където ние наливаме стотици милиарди долари на година, защитавайки същите тези страни, за еднопосочна улица – ние ще ги защитаваме, а те няма да правят нищо за нас, и то тогава, когато имаме нужда", написа Тръмп.

"За щастие, ние унищожихме иранската армия – флота им го няма, военновъздушните им сили ги няма, противовъздушната отбрана и радарната им система я няма и, може би, което е най-важно, техните лидери, на почти всяко ниво, ги няма, за да не заплашват никога повече нас, нашите близкоизточни съюзници или света! Поради факта, че имахме такъв военен успех, ние повече не се "нуждаем" и не желаем помощта на страните от НАТО – И НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ! Същото важи и за Япония, Австралия и Южна Корея. Всъщност, говорейки като президент на САЩ, към този момент най-силната страна където и да е по света, НИЕ НЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ НИЧИЯ ПОМОЩ! Благодаря ви за вниманието по този въпрос", допълни американският президент в публикацията си.