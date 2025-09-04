IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Синоптикът Петър Янков: Ще е топло и слънчево до 22 септември

За първия учебен ден не се очакват валежи, добави той

04.09.2025 | 11:23 ч. Обновена: 04.09.2025 | 12:28 ч. 1

Синоптикът Петър Янков заяви в предаването “България сутрин, че сме далеч от циганското лято, но слънчевите дни с високи температури ще продължават до настъпването на астрономическата есен на 22 септември. Температурите ще са около средните за септември.

От днес до неделя температурите ще бъдат от 30 до 35 градуса. Утре облачността ще се увеличава, но температурите ще останат високи. Янков поясни, че по морето ще има и мъгли.

"В неделя ще превали в планините, в понеделник се очакват превалявания в Добруджа, в Рила и Пирин. По планините времето ще бъде подходящо за високопланински туризъм, ще има слаби североизточни ветрове във високите части. Най-топло ще бъде за тези, които ще пътуват към Анталия - около 35°. По нашето Черноморие температурата на водата ще се задържи около 24-25°, през следващата седмица постепенно ще се понижава", допълни синоптикът.

Пред Bulgaria ON AIR Янков подчерта, че тези, които ще пътуват до Западна Европа ще усетят по-динамично време. "В Париж температурите ще са от 22 до 28°, а най-хладната европейска столица през уикенда ще бъде Осло - 21°, в неделя - около 18 градуса".

Синоптикът коментира, че градушки не се очакват, а в неделя може да има прегърмявания в Добруджа.

"В средата на следващата седмица по Черноморието ще има ниски области с ръмежи. В края на седмицата се очакват превалявания в страната, но ще бъдат слаби. Стабилизиране се очаква около 13-14 септември, което ще обхване и 15 септември. Могат да се очакват температури от 24 до 29 градуса", добави Янков.

Синоптикът каза, че за първият учебен ден на 15 септември не се очакват валежи.

Гледайте видео с целия разговор.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Петър Янков синоптик време прогноза 15 септември циганско лято Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem