Четири години след руската инвазия, Украйна се превърна в „стоманен таралеж“

С настъпването на петата година от пълномащабната руска инвазия става ясно, че когато Владимир Путин обяви войната, той не е предвиждал изтощителна кампания, целяща само бавно напредване в Украйна. Западните лидери първоначално смятаха, че Киев ще падне в рамките на дни или седмици. Вместо това Украйна опроверга тези очаквания, демонстрирайки силата на асиметричната война, водена с безпилотни системи. Сега страната се стреми да изгради мощна вътрешна отбранителна промишленост за бъдещето – всъщност „стоманен таралеж”, който Русия никога няма да може да погълне.

През октомври 2025 г. Брандън Вайхерт написа, че изграждането на вътрешни системи за противовъздушна отбрана в Украйна „няма да промени нищо“ в усилията на Киев да се защити от Русия. По-широката му критика беше, че инициативата „Изгради в Украйна“ вероятно „ще се окаже напълно недостатъчна, за да обърне хода на войната“.

Тази критика отразява транзакционното тълкуване на войната на Русия. Тя предполага, че Украйна в крайна сметка ще намали амбициите си, тъй като разходите нарастват. За Киев обаче това не е ограничена война за територия, която може да бъде предмет на преговори. Това е екзистенциална борба за националното оцеляване. Президентът Володимир Зеленски го заяви ясно в своята реч пред британския парламент през март 2022 г., позовавайки се на Шекспировото „Да бъдеш или да не бъдеш“.

Това тълкуване на войната също така не отчита как тя се е развила от началото си през зимата на 2022 г. По време на конфликта прекарах време на фронта, вграден в дроновите единици. Бях свидетел от първа ръка как вълни от руска пехота бяха изпратени през открити полета – само за да бъдат унищожени от малки дронове с изглед от първо лице (FPV), пише за TNI Дейвид Кириченко, независим журналист и асоцииран изследовател в Henry Jackson Society.

Всъщност се смята, че дроните отговарят за до 80% от жертвите на Русия на бойното поле.

Бившият британски премиер Риши Сунак написа след неотдавнашната си среща със Зеленски в Мюнхен, че „80% от жертвите, които Украйна нанася на руснаците, са от безпилотни превозни средства“. Украинската технолог и основателка на Victory Drones Мария Берлинска оцени, че до края на 2025 г. в някои сектори на фронта до 90% от руските кадрови загуби са били причинени от дронове и други технологии на бойното поле.

Това не е войната, за която Москва се е подготвила. Руските войници пресякоха украинската граница през 2022 г., като според информациите носеха униформи за парад за празнуване на победата в Киев, а не подходящи запаси за продължителна кампания. В началото много хора в Запада се съмняваха, че Украйна ще оцелее. Малко преди пълномащабната инвазия Германия, най-голямата икономика в Европа, първоначално предложи 5000 каски, предложение, което беше широко осмивано в Украйна и в чужбина.

Когато Русия не успя да постигне бърза победа, западната подкрепа се увеличи, но рядко с необходимата спешност. Доставките на оръжие бяха забавяни или ограничавани отново и отново. Оборудването често пристигаше в ограничени количества, понякога в лошо състояние, и често липсваше защита срещу дронове. „Благодарни сме за всяка доставка. Но HIMARS отне месеци. Танковете отнеха месеци. Самолетите отнеха години. Не можем да си позволим да загубим нито един ден“, отбеляза Зеленски на конференцията по сигурността в Мюнхен през февруари.

Някои системи бяха съпроводени с оперативни ограничения, които ефективно вързаха ръцете на Украйна. Администрацията на Байдън и няколко европейски правителства се опитаха да подкрепят Украйна, без да провокират ескалация. Междувременно Москва използваше ядрена реторика и когнитивна война, за да формира предпазливостта на Запада.

Този модел беше видим, след като Украйна изтласка руските сили от Херсон и части от Харковска област през 2022 г. Когато Киев набра инерция, Русия задейства ядрената заплаха и западните страхове от ескалация се появиха отново, което накара Украйна да забави офанзивата си. Тази пауза позволи на Москва да се прегрупира и да изгради линията Суровикин в източната част на Украйна.

С ограниченията, които ограничават използването на оръжия, доставяни от Запада, на руска територия, Москва премести логистиката и зоните за подготовка отвъд границата и продължи да нанася удари по Украйна от зад линията на контакт. Киев нямаше друг избор, освен да пренесе борбата на руска територия. Когато украинските сили навлязоха в Курск през 2024 г., докладите сочеха шок във Вашингтон. Но както и преди, така и сега, опасенията от руска „ескалация“ не се оправдаха.

През цялата война Русия разчиташе на външна подкрепа. Иран съдействаше за разработването и производството на дронове „Шахед“ в Русия. Северна Корея доставяше муниции, работна ръка и в крайна сметка войски. Китай се превърна в ключов доставчик на компоненти с двойно предназначение, поддържайки производството на ракети и дронове в Русия. Междувременно, според Института в Кил, военната и хуманитарната помощ на САЩ за Украйна спадна с 99% през 2025 г.

Въпреки това през 2026 г. Украйна все още е на крака. След четири години пълномащабна война Русия не е превзела нито една нова регионална столица, откакто Херсон беше освободен през 2022 г. Както каза Анатолий Ткаченко, командир на батарея минохвъргачки в 92-ра отделна щурмова бригада на Украйна: „За четири години СССР победи Германия. За четири години руснаците успяха да превземат само половината от Донецка област.“

Патовата ситуация не беше създадена от превъзходни ресурси, а от адаптация. Бабай, заместник-командир на батальона за безпилотни системи на 63-та отделна механизирана бригада, ми разказа, че Украйна е прибегнала до това, което той нарича „решение за бедни хора“ – изтегляне на дронове за хоби от рафтовете на магазините и превръщането им в оръжия за еднократна употреба и инструменти за разузнаване, което прави почти невъзможно руските части да се придвижват, без да бъдат забелязани.

С времето тези търговски дронове ще помогнат за формирането на „дроновата стена“ на Украйна. Сега Украйна произвежда милиони от тях, към които Русия е принудена да се адаптира. Неспособна да постигне решаващ пробив, Москва все повече разчита на скъпи пехотни атаки, за да проучи и проникне в украинските линии, с цел да демонстрира постепенен напредък.

Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) „От февруари 2022 г. руските сили са понесли близо 1,2 милиона жертви, което е повече загуби отколкото която и да е друга велика сила във всяка война след Втората световна война“. Докладът добавя, че руската кампания е имала „средна скорост между 15 и 70 метра на ден в най-значимите си офанзиви, което е по-бавно от почти всяка друга голяма офанзивна кампания във всяка война през миналия век“.

Западни официални лица оценяват, че само през януари Русия е понесла около 9000 повече загуби на бойното поле, отколкото е била в състояние да замести. Според последните оценки, руските войници, убити в бой, са достигнали 35 000 през декември. Украински официални лица открито обсъждат засилване на изтощаването с помощта на дронове, за да повишат месечния брой на жертвите на Русия до 50 000 – предимно причинени от украински дронове, натоварени с експлозиви.

Дроните може да не са решаващи в традиционния смисъл – те не могат да обърнат хода на битката сами – но са били решаващи за предотвратяването на победата на Русия. Както се оплака един руски военен кореспондент, украинското насищане с дрони е направило дори достигането на фронтовата линия „50-50“ предложение, докато средната продължителност на живота на руски щурмовак е около 12 дни.

Украинската служба за сигурност също заяви, че нейната специална оперативна единица „Алфа“ е унищожила приблизително половината от руските системи за противовъздушна отбрана „Панцир“ през 2025 г. чрез удари с дълъг обсег, като всяка от системите е на стойност 15–20 милиона долара. Ударите са имали за цел да отслабят руската противовъздушна отбрана и да отворят коридори за по-дълбоки въздушни атаки, като СБУ оценява общите загуби на противовъздушната отбрана, нанесени през тази година, на около 4 милиарда долара. Междувременно резиденциите на Путин във Валдай и Черно море според информациите са защитени от гъсти въздушни отбранителни кръгове, включващи 12–20 системи „Панцир-S1“ заедно с батерии S-400 с голям обсег.

Всъщност 96% от дроновете, използвани от украинската армия, и 99% от роботизираните системи, които тя разгръща, са произведени в Украйна. Работейки при сериозни ограничения на ресурсите и бюджета, украинските разработчици са принудени да проектират издръжливи системи на възможно най-ниска цена. Цикълът на адаптация и противодействие се е ускорил до такава степен, че дроновете и оръжейните системи могат да станат остарели за дни или седмици, а не за месеци.

Войниците, с които съм разговарял на фронта, описват изключително съкратен цикъл на обратна връзка. След като разположат наземни роботи в бой, те се връщат от мисия, обаждат се на производителя, обясняват уязвимостите или неизправностите, които са срещнали, и виждат актуализирани версии, произведени в рамките на дни, преди да бъдат разположени отново.

Този цикъл е брутален, но изключително ефективен.

В много случаи западните отбранителни фирми търсят потвърждение, че техните системи са „тествани в Украйна“, за да продават по-скъпи платформи на собствените си правителства. Проблемът не е непременно, че западните дронове са лошо проектирани от самото начало. Вместо това, след като се сблъскат с руската електронна война, те са въвлечени в бърз цикъл на контрамерки, който ги принуждава да се адаптират, за да оцелеят. Могат ли тези системи да бъдат модифицирани и разгърнати отново в рамките на дни при активни бойни условия? В повечето случаи отговорът е не – поне не без дълги процеси на доставка или затруднения в веригата на доставки, които забавят циклите на итерация до пълно забавяне.

Бившият директор на ЦРУ и пенсиониран генерал Дейвид Петреъс предупреди, че съюзниците трябва да избягват капана да купуват остарели системи, вместо да купуват това, което е бъдещето на войната, а именно Украйна. Разликата стана ясна по време на многонационални учения в Естония, където малък украински екип с дронове симулира унищожаването на 17 бронирани превозни средства и проведе около 30 допълнителни удара за половин ден срещу много по-голяма формация на НАТО.

Американските отбранителни фирми имат много да спечелят от сътрудничеството с украинците в Украйна. Когато американският разработчик на дронове Shield AI изпрати своите дронове в Украйна за тестване, системите първоначално се провалиха под натиска на руската електронна война. Вместо да се оттегли, компанията реши да остане и да се адаптира. Тя създаде съоръжения в Украйна и започна да работи директно с украински инженери и оператори на фронтовата линия. Немският стартъп в областта на отбраната Stark също наскоро откри 2000-квадратен метър център за научноизследователска и развойна дейност в Украйна и обяви планове за изграждане на местни съоръжения за производство на дронове.

„Установяването на производство в Украйна изисква реални инвестиции и преминаване към дългосрочно индустриално сътрудничество, а не към краткосрочни договори за доставки“, каза Дебора Фейрламб, съосновател на фокусираната върху Украйна компания за рисков капитал Green Flag Ventures. „Фактът, че чуждестранни компании започват да правят това, отразява нарастващото доверие и признание за това, което Украйна носи на партньорствата – квалифицирана работна ръка, по-ниски разходи и възможности за тестване на бойното поле, които не съществуват никъде другаде. Силната украинска отбранителна индустриална база е не само в интерес на Украйна, но и на Европа, защото Русия доказа, че ще остане дългосрочна заплаха.“

Заместник-министърът на отбраната на Украйна подполковник Юрий Мироненко наскоро заяви: „Имаме добър софтуер. Харесваме технологиите. Харесваме пазарите. Това е единственият ни шанс да спечелим.“ Мироненко подчерта, че предимството на Украйна не е в самата технология, а в скоростта на итерация, идентифициране на това, което работи, и мащабиране, преди Русия да се адаптира. Всъщност полковникът отбеляза, че Украйна не може да запази технологичното си предимство във войната: „Ако ние получим технология, врагът също ще я получи.“

Имайки това предвид, единственото трайно предимство на Киев е в скоростта на адаптация – способността да се изграждат ефективни системи в мащаб, да се итерират бързо в бойни условия, да се преразполагат бързо и да се прави това на ниска цена. Допълнителна полза идва от намаляването на зависимостта от китайски компоненти, което се превърна в основен фокус за украинските производители на дронове, търсещи по-голяма устойчивост на веригата за доставки.

Олена Крижанивска, анализатор по въпросите на отбраната, ми каза, че локализирането на производството в Украйна е от съществено значение както от икономическа, така и от стратегическа гледна точка. Русия произвежда около 3 милиона артилерийски снаряда годишно; към януари 2025 г. съотношението на изстрелите е било около 2 към 1 в полза на Москва. Украйна, която в момента е най-големият потребител на артилерийски боеприпаси в свободния свят, трябва да разшири устойчивия си производствен капацитет в страната и в чужбина, за да запълни тази празнина.

Крижанивска отбелязва също, че съоръженията за поддръжка на военни превозни средства са много по-ефективни, когато са разположени в близост до бойното поле. Производството на дронове в частност изисква локализация в страната, за да се поддържа бързият цикъл на итерация от 4–6 седмици без бюрократични забавяния.

Ачи, главен изпълнителен директор на украинската компания за отбранителни технологии Ark Robotics, каза пред Business Insider: „Този цикъл на итерация е лудост. Никога не съм виждал нещо подобно.“ Той отбеляза, че изискванията за дронове по фронтовите линии могат да се променят в рамките на дни, като припомни, че неговият екип периодично е трябвало да прави пет различни модификации на един продукт в рамките на само няколко седмици.

Цикълът на иновации се ускори драстично. Това, което преди отнемаше месеци, сега често отнема седмици, преди да се наложи актуализиране на оръжейната система, за да се преодолеят новоразположените контрамерки на врага. И макар Русия да остава по-бавна в усвояването от Украйна, тя също се адаптира, като намира начини да коригира тактиката си, за да избегне системите за противовъздушна отбрана Patriot, и използва електронна война, за да прекъсне GPS-насочваните ракети, изстрелвани от системи като HIMARS.

Дори когато бяха предоставени усъвършенствани западни системи, те често бяха доставяни в ограничени количества, недостатъчни, за да променят фундаментално баланса на бойното поле. Украинските лидери също така признават, че простото убиване на повече руски войници няма да сложи край на войната. Целта се измести към повишаване на икономическите разходи за Кремъл и намаляване на способността на Москва да поддържа борбата.

В резултат на това през 2024 и 2025 г. Украйна инвестира значителни средства в производството на безпилотни летателни апарати и ракети с голям обсег, разширявайки способността си да нанася удари дълбоко в Русия. Олексий Резников, бивш министър на отбраната на Украйна, заяви в началото на 2025 г., че генерирането на приходи за инвестиции в производството на оръжие в страната е станало основен приоритет за Украйна. „Най-голямата военна лаборатория на планетата е Украйна“, каза той.

През изминалата година Киев засили войната си срещу руския петрол, подкрепен от украински дронове и разузнавателна информация от ЦРУ. Според Bloomberg, през 2025 г. Украйна е извършила около 120 удара по руски енергийни съоръжения, което е причинило общо загуби в размер на над 1 трилион рубли (около 12,9 милиарда долара), включително над 100 милиарда рубли преки щети по петролната и газовата инфраструктура, според застрахователния брокер Mains.

Покойният сенатор Джон Маккейн някога описа Русия като „бензиностанция, маскирана като държава“. Оттук следва, че като задуши износа на руски петрол и газ, най-големия източник на приходи на страната, Кремъл няма да може да продължи да поддържа военната си машина. „Макар че Москва е намерила начини да се предпази от някои от ефектите на санкциите, в момента тя няма пълна защита срещу украинските дронове“, каза Серхий Кузан, председател на Украинския център за сигурност и сътрудничество.

Украинските дронове сега редовно летят на 1000 километра навътре в Русия, нанасяйки удари по нефтопреработвателни заводи и съоръжения за производство на оръжие. Украйна сега се стреми да изгради ракетен пазар, както направи с производството на дронове.

В Черно море Украйна отблъсна руската Черноморска флота, неутрализирайки около една трета от корабите ѝ. Руските кораби бяха принудени да се оттеглят от Кримския полуостров, окупиран от 2014 г., и да се прегрупират в Новоросийск по южното крайбрежие, ефективно блокирано от Киев. Украинските военноморски дронове също са свалили руски хеликоптери и няколко изтребителя, всеки от които на стойност десетки милиони долари. Украинските дронове „Магура“, чиято цена се оценява на 300 000 долара всеки, са потопили 14 руски военни кораба, чиято стойност обикновено се оценява на десетки милиони.

Най-голямото постижение на украинските дронови удари в Русия беше операция „Паяжина“,

украинска разузнавателна операция от юни 2025 г., при която бяха използвани произведени в страната дронове, контрабандно внесени на руска територия, за да унищожат елементи от руската флота от бомбардировачи с ядрена способност.

Киев не се фокусира само върху нападението. Когато руски дронове навлязоха във въздушното пространство на НАТО, включително над Полша през септември, алиансът не разполагаше с мащабируема реакция. Украйна, от друга страна, е разработила по-евтини дронове за прехват. Полският външен министър Радослав Сикорски призна неравновесието, казвайки, че е неикономично да се защитава въздушното пространство с F-35 и ракети Sidewinder срещу евтини дронове.

Трансформацията на войната е икономическа революция. Конфликтите стават по-евтини, децентрализирани и технологично ориентирани. От февруари 2022 г. отбранителният сектор на Украйна се е превърнал в мрежа от над 1000 предимно частни фирми. Много от тях се нуждаят от пари, но производството продължава да расте, дори под заплахата от руски атаки.

Над 800 частни и държавни отбранителни предприятия наемат около 300 000 квалифицирани работници. Освен това, според скорошно проучване, 90% от чуждестранните компании, опериращи в Украйна, съобщават, че нямат планове за преместване.

Чрез издаването на експортни лицензии Киев залага на това, че глобалното търсене на украински системи, доказали се на бойното поле, ще финансира следващата фаза на производството. Зеленски вече обяви планове за създаване на 10 украински центъра за износ на оръжие в цяла Европа до 2026 г., както и за стартиране на украински производствени линии за дронове в Германия и Обединеното кралство.

Украйна бързо разширява собственото си производство в областта на отбраната. Произведените в страната 155-милиметрови артилерийски системи „Богдана“ вече съставляват около 40% от артилерията, използвана от Украйна на фронта. До края на 2025 г. повече от половината от всички оръжия, използвани от украинската армия, се очаква да бъдат произведени в Украйна. Украйна също така разработи система за противовъздушна отбрана, която наскоро беше тествана с 5 различни типа ракети.

Само през 2025 г. Украйна оторизира повече от 1300 нови модела оръжия и военно оборудване, произведени в страната, за оперативно използване – увеличение с 25% в сравнение с предходната година. Украинското оборудване често е и по-евтино. Например, бронираният автомобил „Новатор“, произведен от компанията „Украински брони“, струва поне 20% по-малко от подобни автомобили, произведени в Запада.

Питър Померанцев, старши научен сътрудник в Института SNF Agora към Университета Джонс Хопкинс, отбеляза във вестник „Financial Times“, че Европа разполага с парите, а Украйна – с технологията и опита. В Украйна оръжията се разработват, тестват и произвеждат много по-бързо, отколкото в Европа. Европейските фирми са забелязали тази тенденция и все по-често си партнират с украински колеги:

Германската фирма Auterion и украинската Airlogix са създали съвместно предприятие за производство на безпилотни самолети с изкуствен интелект за Украйна и НАТО.

Украинската компания за роботика Tencore и германската FERNRIDE също създадоха съвместно предприятие за производство на безпилотни наземни превозни средства TerMIT.

TAF Industries си партнира с Wingcopter, за да започне съвместно производство на дронове в Германия, разширявайки модела „Build with Ukraine“ на пазарите на ЕС и НАТО.

От другата страна на Атлантическия океан американската технологична компания Axon също обяви наскоро инвестиция в украинската компания за изкуствен интелект в областта на отбраната The Fourth Law.

Изпълнителният директор на френската компания Harmattan AI каза, че европейските производители имат много да научат от изпитаната във войната отбранителна промишленост на Украйна, която е изградила системи, които се адаптират бързо към условията на бойното поле и се развиват седмица след седмица. Той твърди, че проблемът не е само в производствения капацитет, а в начина, по който правителствата дефинират и закупуват системи. В съвременната война, казва той, бързото доставяне на добра система е по-важно от чакането на перфектна такава.

За да остане начело, обаче, Украйна не може просто да разширява това, което работи днес. Тя трябва да предвиди следващия технологичен поврат и да инвестира, преди бойното поле да я принуди да се адаптира.

Както твърди Валерий Залужний, бивш главнокомандващ на Украйна и настоящ посланик в Обединеното кралство, войната постепенно става по-евтина с напредъка на технологиите, дори и като цяло ударните способности продължават да растат.

Все пак производството в Украйна не е без рискове.

Преди няколко месеца руски дронове унищожиха основен завод за производство на дронове за украинската армия, изгаряйки оборудване на стойност около 35 милиона долара и унищожавайки голям запас от оръжия.

За да намалят тази заплаха, някои компании са предприели извънредни мерки. Един украински производител на дронове описа дейността си като номадска, като се премества приблизително веднъж на три месеца, за да затрудни Русия да нацели и унищожи производствените му обекти.

Според проучвания на промишлеността, повече от 40% от украинските производители на отбранителна техника в момента оперират с пет или повече производствени обекта в различни региони. Производството е умишлено фрагментирано на малки технологични сегменти, така че удар по един обект да не парализира компанията. Административните екипи и производствените единици често работят отделно, което намалява уязвимостта към целенасочени прекъсвания.

На национално ниво Министерството на отбраната започна строителството на подземни производствени комплекси, за да защити производството от руски атаки с управляеми бомби. Украйна също така премести част от производството си на дронове и ракети в Полша, създавайки външна производствена излишност извън обсега на руските удари и намалявайки риска от концентрация.

Системата оцелява не защото е добре финансирана, а защото се адаптира под натиск. „В интерес на Украйна е да запази колкото се може повече производители в страната“, каза Виталий Гончарук, главен изпълнителен директор на A19Lab и бивш председател на Комитета за изкуствен интелект на Украйна.

Недостигът на работна ръка представлява друго структурно предизвикателство. С милиони мъже, мобилизирани или служещи на фронта, отбранителната промишленост на Украйна е изправена пред недостиг на работна ръка. Едно от възможните решения е разширяване на участието на жените в сектора. В момента жените съставляват около 82% от безработните население в Украйна, което представлява значителен резерв от квалифицирана работна ръка, която може да бъде мобилизирана за поддържане и разширяване на местното производство.

„Мисля, че Украйна ще се превърне в сърцето на европейската отбранителна промишленост през следващото десетилетие – така както някога беше сърцето на отбранителната промишленост на Съветския съюз“, заяви генерал Бен Ходжес, бивш командир на американската армия в Европа. „Технологичните възможности на хората там, съчетани с дълбоки остатъчни инженерни познания и бързо растяща база от таланти, правят това неизбежно.“

Ходжис добави, че дългосрочното оцеляване на Украйна зависи от това да стане „непреглъщаема“. Това означава поддържане на голямо, устойчиво население, способност за бърза мобилизация и силна вътрешна отбранителна промишленост. „Това са основите на възпиращия ефект.“

Киев разбира, че нито един документ не може да гарантира неговата сигурност, особено след уроците от Будапещенското меморандум от 1994 г. Споразумения могат да бъдат подписвани, но те зависят от политическата воля, а години след началото на пълномащабната инвазия западните лидери често се колебаеха да предоставят оръжията, от които Украйна спешно се нуждаеше.

За Киев единствената трайна гаранция е силна вътрешна отбранителна промишлена база, която да снабдява собствената му армия и в крайна сметка да може да изнася в големи количества. Целта не е непременно да се победи Русия в една решаваща кампания, а да се направи агресията ѝ оперативно безсмислена. Ако Украйна успее да се адаптира по-бързо, да произвежда в големи количества и да неутрализира ключови способности в различни области, Москва може да продължи да се бори, но няма да може да спечели.