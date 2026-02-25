IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Наредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура

Унгария не може да бъде изнудвана

25.02.2026 | 19:52 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ EPA

Премиерът на Унгария Виктор Орбан нареди засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура.

„Заседанието на Съвета по отбрана, което той свика заради украинската петролна блокада, току-що приключи; от 27 януари в Унгария не пристига петрол по нефтопровода „Дружба“.” „Данните ясно показват, че това безпрецедентно спиране има политически, а не технически причини, украинското правителство оказва натиск върху Унгария и Словакия с петролната блокада."

Виктор Орбан заяви още, че е изслушал докладите на националните служби за сигурност и че смята, че Украйна подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на работата на унгарската енергийна система.

„Ето защо разпоредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура. Това означава, че ще разположим войници и необходимите средства за отблъскване на атаки в близост до ключови енергийни съоръжения. Полицията ще патрулира с по-голяма сила районите около определени електроцентрали, разпределителни станции и контролни центрове. И разпоредих забрана за полети с дронове в окръг Саболч-Сатмар-Берег“, изброи мерките Орбан. „Унгария не може да бъде изнудвана.”

Орбан Украйна Унгария ЕС
