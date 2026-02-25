Орбан: Наредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура

Премиерът на Унгария Виктор Орбан нареди засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура.

„Заседанието на Съвета по отбрана, което той свика заради украинската петролна блокада, току-що приключи; от 27 януари в Унгария не пристига петрол по нефтопровода „Дружба“.” „Данните ясно показват, че това безпрецедентно спиране има политически, а не технически причини, украинското правителство оказва натиск върху Унгария и Словакия с петролната блокада."

Виктор Орбан заяви още, че е изслушал докладите на националните служби за сигурност и че смята, че Украйна подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на работата на унгарската енергийна система.

„Ето защо разпоредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура. Това означава, че ще разположим войници и необходимите средства за отблъскване на атаки в близост до ключови енергийни съоръжения. Полицията ще патрулира с по-голяма сила районите около определени електроцентрали, разпределителни станции и контролни центрове. И разпоредих забрана за полети с дронове в окръг Саболч-Сатмар-Берег“, изброи мерките Орбан. „Унгария не може да бъде изнудвана.”