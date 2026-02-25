IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 133

Дмитрий Медведев нарече Кая Калас "русокос плъх"

Той заяви, че руснаците могат да влязат в Шенген и без визи, както през 1812 или 1945 г.

25.02.2026 | 19:15 ч. 47
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бившият руски президент и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев публикува съобщение в X в характерния си остър стил, изпълнено с обиди към ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, в което отправя заплахи към Европа за възможно нахлуване.

"Кая, русокосият плъх, каза, че работи за това стотици хиляди бивши руски военнослужещи никога да не влязат в Шенген. Каква загуба за нашите бойци! Е, те могат да влизат в Шенген без визи, ако искат - както през 1812 или 1945 г. Честит Ден на защитника на Отечеството!", написа Медведев в социалната мрежа.

Свързани статии

На изказването реагира говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня, който заяви: "Бивши незначителни държавници, които наричат всяка жена "плъх", е по-добре да бъдат игнорирани, но жените и момичетата в Русия и по света заслужават много по-добро отношение. Показателно е, че докато той разпространява онлайн омраза към жените, жената, която се опитва да омаловажи, обикаля света и формира политики."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дмитрий Медведев Кая Калас Русия Шенген
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem