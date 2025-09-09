Хубаво време за първия учебен ден, градусите движат с пет над нормата

Времето на 15 септември ще е хубаво, но все пак сутринта децата да си вземат дрешка, прогнозира пред bTV проф. Георги Рачев.

"Няма да вали до четвъртък. В четвъртък и петък се надявам да повали в Западна България и малко в Централна. В Източна България продължава да е брутална суша. Искрено се надявам пожарът в Рила да получи 10-15 л. на кв. метър и да се ликвидира, защото тази година гори страшно много", заяви професорът.

През почивните дни ще е сравнително хубаво времето, по планините на изолирани места ще вали.

"Не иска да си ходи това лято и продължаваме да бъдем 5 градуса над нормата", отбеляза Рачев.

Според Рачев едно късно море винаги може да влезе в плановете. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, като сутрините ще бъдат по-хладни.