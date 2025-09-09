IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хубаво време за първия учебен ден, градусите движат с пет над нормата

Според проф. Рачев едно късно море винаги може да влезе в плановете

09.09.2025 | 09:12 ч. Обновена: 09.09.2025 | 10:16 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Времето на 15 септември ще е хубаво, но все пак сутринта децата да си вземат дрешка, прогнозира пред bTV проф. Георги Рачев.

"Няма да вали до четвъртък. В четвъртък и петък се надявам да повали в Западна България и малко в Централна. В Източна България продължава да е брутална суша. Искрено се надявам пожарът в Рила да получи 10-15 л. на кв. метър и да се ликвидира, защото тази година гори страшно много", заяви професорът. 

През почивните дни ще е сравнително хубаво времето, по планините на изолирани места ще вали. 

"Не иска да си ходи това лято и продължаваме да бъдем 5 градуса над нормата", отбеляза Рачев. 

Според Рачев едно късно море винаги може да влезе в плановете. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, като сутрините ще бъдат по-хладни.

времето плаж героги рачев
