В Рим е извършена първата в света трансплантация на белодробна артерия

Операцията е извършена на 17 юли, но досега е останала в тайна

30.10.2025 | 20:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС, архив

Лекари от римската болница "Сант' Андреа" извършиха първата по рода си в световен мащаб трансплантация на белодробна артерия на пациент на 70-годишна възраст с рак на белите дробове, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

След като на пациента е отстранен целият ляв бял дроб, е била инфилтрирана неоплазма в белодробната артерия. 

От болницата съобщават, че операцията, идеята за която е била на двама млади гръдни хирурзи - Сесилия Мена и Беатрис Трабалца Маринучи, е била извършена на 17 юли.

Тя е дело на екип, ръководен от Ерино Рендина, директор на гръдната хирургия в "Сант' Андреа" и декан на Факултета по медицина и психология в римския университет „Сапиенца“.

Донорската артерия е взета от Барселона, където е била криоконсервирана.

