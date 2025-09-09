Ивана Захаренова - да представиш с усмивка дори дъждовните прогнози

Ивана Захаренова е новото лице на прогнозата за времето по телевизия Bulgaria ON AIR. Тя е завършила "Медии и журналистика" и "Връзки с обществеността" в УНСС, а от 2 години е мениджър в отдел "Събития" в Investor Media Group.

След като стана лице на прогнозата за времето, нейни приятели се възползват да получават информация от първа ръка.

"Всеки ме пита какво ще е времето. През час ми звънят, пишат ми, питат ме... Вече има хумористична нотка, която ми е приятна, сърчицето започва да тупка", сподели емоциите си от новото амплоа Захаренова.

Близките ѝ отдавна са я подтиквали да застане на екран, но за нея не е било фикс идея.

И признава, че любимият ѝ сезон е лятото.

"Слънце, лято, синьо, зелено. Иска ми се да съобщавам на хората прогнози за хубаво време. Хората емоционално се чувстват по-заредени, когато има слънце. Преди няколко часа се върнах от морето, при възможност и за един ден пътувам дотам", даде актуална информация синоптикът.

Ивана Захаренова обеща с усмивка да съобщава дори и дъждовните прогнози.

