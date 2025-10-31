Виена Шьонбрун Оркестра с втори коледен концерт в София

След напълно разпродадения първи коледен концерт в София, „Виена Шьонбрун Оркестра“ обявява втори коледен концерт в зала „България“ на 13 декември с начален час 15:30 ч.

Публиката прояви изключителен интерес към събитието, което е част от празничното турне на оркестъра в София, Пловдив и Варна.

Тази година престижният дворцов оркестър е подготвил изцяло нова празнична програма, вдъхновена от традицията на легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония. Публиката ще се потопи в златния свят на класиката, с музиката на Хайдн, Моцарт и Бетовен - трима гении, чиято музика събира вековете в един празничен, светъл миг.

На диригентския пулт отново ще застане харизматичният маестро Винисиус Ката, който ще поведе публиката на пътешествие през вековете на класиката.

Роден в Бразилия, но виенчанин по дух и образование, той е носител на Първа награда от Международното оперно диригентско състезание „Синият Дунав“ (2011) и е работил с водещи европейски оперни театри, включително Държавна опера – Пловдив и Бургас.

Сцената ще обедини двадесет и четирима изключителни музиканти и двама солисти, които ще подарят на българската публика незабравимо музикално преживяване - съчетание от изисканост, традиция и празничен дух, което превръща Коледата в истинска Виенска приказка. Сред тях са и шестима български музиканти, сред които Таня Джарова-Салюстио, концертмайстор на оркестъра от самото му създаване.

Основан през 90-те години, „Виена Шьонбрун Оркестра“ е официалният камерен оркестър на двореца „Шьонбрун“ - един от най-красивите дворци в света и емблематична забележителност на Австрия, където шестгодишният Моцарт някога е свирил пред императрица Мария Тереза. Днес оркестърът продължава тази традиция и носи духа на стария дворец на световните сцени.

Публиката ще се наслади на прецизно поднесена програма, виртуозни изпълнения и изключителен звук, характерни за дворцовите концерти на Шьонбрун.

Сред инструментите, които ще звучат, е и цигулка, изработена през 1697 г. от легендарния италиански майстор Карло Джузепе Тесторе - рядък исторически инструмент, който придава неповторим тембър на изпълненията.

В България гостуването „Виена Шьонбрун Оркестра“ се превръща в очаквано събитие – символ на изящество, хармония и празнична светлина. Прецизно поднесената програма, майсторските интерпретации и високият професионализъм на оркестъра превръщат концертите в истинско музикално бижу, достойно за най-светлите дни от годината.

Празнично турне в България:

• София - 13 декември, зала „България“ (два концерта: 15:30 и 19:30 ч.)

• Пловдив - 14 декември, зала „С.И.Л.А.“

• Варна - 15 декември, Дворец на културата и спорта

Билети се продават в мрежата на Eventim, Grabo, в бензиностанции OMV, книжарници Orange и на касите на съответните зали.