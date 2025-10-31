IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бюджетна комисия прие да бъде ограничен износа на дизел и авиационно гориво

Директорът на „Митници“ ще може да разрешава износ при специфични обстоятелства, а НС да ги спира

31.10.2025 | 15:01 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Парламентарната комисия по бюджет и финанси подкрепи предложение за ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво, внесено от управляващата коалиция ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН, и ДПС-Ново начало.

Според председателя на комисията Делян Добрев целта на мярката е да се предотвратят спекула с цените и злоупотреби със съхраняваните в страната горива. „Имаме гориво за много месеци напред“, увери той на брифинг в парламента по-рано през деня.
Проектът предвижда директорът на Агенция „Митници“ да може да разрешава износ при специфични обстоятелства, като същевременно парламентът ще има правомощието да спира такива сделки в седемдневен срок – предложение, направено от Цончо Ганев от „Възраждане“ и подкрепено от комисията.

Решението обаче предизвика незабавни и остри реакции от страна на опозицията. Лидерът на ПП Асен Василев посочи, че част от мотивите са класифицирани, което буди сериозни въпроси.

„Тази мярка е разумна при определени условия, които не знам дали съществуват, тъй като беше внесена в много спешен порядък“, коментира той. Василев изрази и притеснение, че тъй като половината от държавния резерв се съхранява в чужбина, едностранна забрана за износ може да провокира ответни мерки от други държави членки и да блокира достъпа на България до собствените ѝ запаси.

От "Да, България" настояха за спешно изслушване по темата при закрити врата на ресорните министри. Ивайло Мирчев разкритикува прибързаността на решението, взето „на пожар“ и по думите му провокирано от засилен износ през последните дни, въпреки уверенията на властта, че ситуацията е спокойна. 

Тагове:

бюджетна комисия ограничи износ горива
