Народният театър пусна в продажба билетите за 26 постановки от „Месец на българската драматургия“

Народен театър „Иван Вазов“ пусна в продажба билетите за инициативата „Месец на българската драматургия“, която ще превърне целия януари в празник на родното слово и театър. В рамките на програмата зрителите ще могат да се насладят на 26 спектакъла, създадени по български текстове.

Сред заглавията се открояват „Народът на Вазов“ по пиесата на Александър Секулов и „Двубой“ по Иван Вазов, „Духът на поета“ и „Плач на ангел“ от Стефан Цанев, „Когато гръм удари, как ехото заглъхва…“ от Пейо Яворов, както и „Опит за летене“ от Йордан Радичков.

Публиката ще има възможност да се срещне и с заглавия като „Боже мой“ от Теа Денолюбова, „Бележките под линия“ и „О, ти, която и да си...“ от Мирела Иванова, „Нечовек“ от Стефан Иванов, „Хипотетично“ от Галина Борисова, „Конформистът“ на Ива Петрони и Боил Банов, „Две“ от Таня Шахова, „Там“ от Деян Георгиев, „Страх за опитомяване“ и „Цветът на дълбоките води“ от Оля Стоянова, „Последна стъпка“ от Йордан Славейков и „Великденско вино“ от Константин Илиев.

Сред включените са и постановки, вдъхновени от знакови романи и литературни произведения – „Антихрист“ по Емилиян Станев, „Виновният“ по Димитър Димов, „Камбаната“ по Недялко Славов, „Караконджул“ по Николай Хайтов и „Големанов“ от Ст. Л. Костов.

В специалната програма място намират и авторски моноспектакли – „Неведение“ на Албена Ставрева и „Пътят към Афродита“ на Бойка Велкова.

Всички билети за спектаклите от „Месец на българската драматургия“ са на цена от 10 евро (19,56 лв.) и могат да бъдат закупени онлайн и на касите на Народния театър. Програмата може да откриете тук.