IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Днес ще се заоблачи, ще има дъжд и гръмотевици

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°

11.09.2025 | 07:12 ч. Обновена: 11.09.2025 | 07:49 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес под влиянието на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и около и след пладне в Западна и Централна България, а вечерта и в източните райони на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и усилване на вятъра. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони и в Северна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°, предаде НИМХ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

гръмотевици дъжд прогноза за времето облачно
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem