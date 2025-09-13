IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Очаква ни слънчева събота, на места са възможни валежи

Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса

13.09.2025
В събота времето ще бъде предимно слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, а в района на София - около 26.   По Черноморието преди обяд все още ще има значителна облачност, която до следобед ще се разсее до слънчево време.

Вятърът ще е умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат около 24 градуса, температурата на морската вода е също 24 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде облачно, като на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра - около 12. / БГНЕС

