Очаква ни облачна, студена и дъждовна събота

Интензивни валежи ще има в източните райони

04.10.2025 | 06:40 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

В събота времето ще бъде облачно и дъждовно, с по-интензивни валежи в източните и планинските райони. Вятърът ще е слаб от северозапад. 

Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, максималните – между 7 и 12 градуса, в София минималната ще е около 2 градуса, а максималната – около 8. 

По Черноморието денят ще започне с облаци и валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб от северозапад, максималните температури ще са около 15 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала. 
Над планините също ще бъде облачно, с валежи, които над 1300 метра ще се обръщат в сняг. 

Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 3 градуса, а на 2000 метра – около -1. / БГНЕС

