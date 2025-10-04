Очаква ни облачна, студена и дъждовна събота

В събота времето ще бъде облачно и дъждовно, с по-интензивни валежи в източните и планинските райони. Вятърът ще е слаб от северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, максималните – между 7 и 12 градуса, в София минималната ще е около 2 градуса, а максималната – около 8.

По Черноморието денят ще започне с облаци и валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб от северозапад, максималните температури ще са около 15 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

Над планините също ще бъде облачно, с валежи, които над 1300 метра ще се обръщат в сняг.

Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 3 градуса, а на 2000 метра – около -1. / БГНЕС