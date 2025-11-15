IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС: Добри условия за планински туризъм

Денят е по-къс, туристите да се съобразят с това

15.11.2025 | 09:41 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Планинската спасителна служба към БЧК съобщава, че условията за туризъм в планините днес са добри.

Тази сутрин температурата е около 5 градуса, като по-късно през деня се очаква затопляне. От ПСС напомниха, че денят става по-къс и е необходимо туристите да се съобразят с това при разходката си в планините.

Планинските спасители са съдействали на 30-годишен чуждестранен турист, който вчера е пострадал в района на Седемте рилски езера. Той е получил травма на глезена. / БТА

Това се случи Dnes

Тагове:

ПСС БЧК планина туристи време мъгли
