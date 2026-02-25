Защо Германия все пак няма да купува допълнителни F-35

Въпреки че загуби потенциална продажба на F-35 на Германия, Lockheed Martin наскоро си осигури договор с Кралските австралийски военновъздушни сили (RAAF) за предоставяне на помощ за обучение на товарни самолети C-130.

Авиационният и отбранителен гигант Lockheed Martin отбеляза покачване на цената на акциите си в четвъртък, след като Ройтерс съобщи, че Германия ще се стреми да закупи допълнителни 35 многоцелеви изтребителя F-35 Lightning II, удвоявайки поръчката си за 2022 г. за самолета от пето поколение стелт. Ден по-късно обаче Bloomberg съобщи, че Германия официално е отрекла, че разширява поръчката си за F-35.

Имаше убедителни причини да се доверим на първоначалните доклади. Берлин изрази разочарование от състоянието на Future Combat Air System (FCAS), съвместната програма за изтребители от шесто поколение с Франция и Испания. Остават въпроси относно споделянето на технологии и работното натоварване, което всеки партньор би получил. Имаше и спекулации, че Германия ще се откаже от FCAS и може би дори ще се опита да се присъедини към конкурентната, водена от Великобритания, Глобална програма за бойни въздушни сили (GCAP), която включва Италия и Япония като партньори.

След като германското правителство отрече докладите, акциите на Lockheed Martin се понижиха, но гигантът в аерокосмическата и отбранителната индустрия все още се справя добре; миналия месец компанията съобщи, че е поставила рекорд за производство на F-35 през 2025 г., а броят на Lightning II продължава да расте с близо 15 процента годишно. Lockheed Martin вече е произвела над 1300 от изтребителите-стелт, което я прави най-успешната програма от пето поколение до момента. Тя е широко възприета от членовете на НАТО, като няколко страни от алианса увеличиха съответните си поръчки, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Въпреки че Lockheed Martin загуби договора за изграждане на изтребителя от шесто поколение Next Generation Air Dominance (NGAD) на ВВС на САЩ – който ще бъде известен като F-47 след завършването му – от Boeing, Lockheed Martin посочи, че все пак ще разработи самолет от пето поколение и по-високо, който ще включва част от технологиите от прототипа си NGAD.

Lockheed Martin ще предостави обучение за C-130 на австралийските ВВС

В допълнение към сделките за F-35, Lockheed Martin също така потвърди, че е получила договор за продажба на военни самолети в чужбина (FMS), за да предостави на Кралските австралийски военновъздушни сили (RAAF) учебни устройства C-130J – по-специално два тренажора за оръжейни системи, усъвършенстван интегриран тренажор за пилотските кабини (EICS) и тренажор за частични задачи Loadmaster. Аерокосмическата фирма ще предостави и подобрения на виртуалните симулационни и виртуални тренажори за поддръжка на RAAF.

„За нас е чест да продължим дългогодишното си партньорство с Кралските австралийски военновъздушни сили, за да подобрим и разширим техните възможности за обучение“, каза Тод Морар, вицепрезидент на въздушните и търговските системи в LockheedMartin. „Като оригинален производител на оборудване за C-130J, нашите познания за самолета и неговата оперативна летателна програма ни позволяват да предоставим най-автентичните, готови за мисия инструменти за обучение, подготвяйки австралийските екипажи да овладеят самолета от първия ден.“

Устройствата са предназначени да помогнат за обучението на екипажите за C-130J, предлагайки „авангардна графика, насочване към движение и висококачествено възпроизвеждане на пилотската кабина, което отразява оперативния самолет“, и са създадени специално за придобиванията на C-130J-30 от Кралските австралийски военновъздушни сили (RAF).

„Нашият фокус е да подготвим готови за мисия бъдещи сили чрез използването на съвременни технологии, които намаляват риска, разходите и сроковете, като същевременно подобряват способностите, за да дадат на отбраната оперативно предимство“, каза Питър Ашуърт, директор на Lockheed Martin Australia за глобални системи за обучение. „Lockheed Martin Australia очаква с нетърпение да подкрепи Кралските австралийски военновъздушни сили с техните изисквания за обучение за C-130J, за да гарантира, че персоналът на RAAF е оборудван с критичните умения, необходими за изпълнение на мисията.“

Кралските военновъздушни сили (RAF) са един от най-големите оператори в света на Lockheed C-130, като за първи път приемат самолета през 1958 г. Днес флотилията в страната включва 12 C-130J-30 Super Hercules, а като част от споразумението FMS от 2022 г., този брой ще бъде разширен с до две дузини допълнителни самолети. Съгласно споразумението от юли 2023 г., 20 от новите самолети ще заменят/увеличат съществуващата флотилия, като първият нов Super Hercules ще пристигне през 2028 г.