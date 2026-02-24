Следващата война на Европа: Нараства ли рискът от сблъсък между НАТО и Русия?

През последните четири години политиците във Вашингтон и европейските столици са погълнати от един-единствен въпрос: как да се реагира на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Фокусът им е разбираем. Руската атака срещу съседката ѝ е най-голямата заплаха за европейската сигурност, откакто американските и съветските танкове се изправиха срещу Берлин преди повече от 60 години. В резултат на това съюзниците от НАТО изпратиха на Украйна стотици милиарди долари военна, икономическа и хуманитарна помощ, за да предотвратят загубата на войната и колапса ѝ. Европейците получиха вълни от бежанци и заедно с американците въведоха строги санкции срещу Русия. Изправени под натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп, лидерите от целия алианс проведоха серия от срещи на върха, за да се опитат да прекратят боевете.

Но разрешаването на конфликта, каквито и да са неговите очертания, няма да сложи край на силите, които той е освободил. Всъщност, прекратяването на огъня може да отбележи началото на още по-опасна ера. След като оръжията замлъкнат, Русия и Украйна ще продължат да бъдат в напрегната конфронтация. Москва ще се превъоръжи и вероятно ще увеличи дестабилизиращите си дейности на целия континент. Европа ще продължи да харчи повече за отбрана, отричайки интеграцията, която някога е преследвала с Русия, и ще заеме по-ястребова позиция. Съединените щати може да се опитат да се измъкнат от противопоставянето, но икономическите и политическите им залози в Европа ще направят пълното оттегляне невъзможно. Накратко, ще има малко комуникация и много подозрение между НАТО и Русия.

Това едва ли е рецепта за нов дълготраен мир. Точно обратното: рискът от директен конфликт между Русия и западните държави ще остане неприемливо висок. При продължително недоверие, продължаващо военно натрупване, минимална комуникация, разрушена архитектура на сигурност и продължаващи провокации от страна на Кремъл, няма да има недостиг на сценарии, в които малка искра може да доведе до континентален пожар. Вероятността за война може да нарасне особено, ако трансатлантическият съюз се разпадне или дори се разпадне.

Политиците в Съединените щати и Европа не трябва да позволят това да се случи. Дори докато се борят да сложат край на настоящата война в Европа, те трябва да започнат да работят за предотвратяване на следващата. НАТО трябва да приеме, че няма връщане към света отпреди 2022 г. и да разработи нови начини за управление на отношенията си с Кремъл. В противен случай американците и европейците може да се окажат в трети глобален конфликт, като континентът отново ще бъде централното бойно поле, пише Foreign Affairs.

През по-голямата част от периода след Студената война Русия и западните държави поддържаха работещи отношения. След края на конфронтацията им двете страни създадоха мрежа от институции, дипломатически форуми и програми за обмен, насочени към насърчаване на взаимното разбирателство и предотвратяване на конфликти. Те създадоха приобщаващата и основана на консенсус Организация за сигурност и сътрудничество в Европа – общоконтинентален форум за диалог, основан на споделени норми и институции. Те създадоха различни механизми за взаимодействие и дори сътрудничество между НАТО и Русия. И приложиха множество споразумения за контрол върху въоръженията и мерки за изграждане на военно доверие.

Тази рамка никога не е била перфектна и почти се е разпаднала, когато Русия анексира Крим и нахлу в Източна Украйна през 2014 г. Но като цяло тя успя да предотврати завръщане към противопоставяне от типа на Студената война. Икономиките на Европейския съюз и Русия ставаха все по-взаимозависими: първата получаваше евтина енергия и други суровини, а втората - големи количества преки чуждестранни инвестиции, западни знания и сложни потребителски продукти. Милиони хора започнаха да пътуват между Европа и Русия всяка година с влакове, сухопътни прелези и десетки ежедневни полети. Русия беше част от образователната стандартизация на ЕС, което означаваше, че дипломите от нейните университети се признават на целия континент. Москва беше страна по Съвета на Европа - организацията на континента за правата на човека, демокрацията и върховенството на закона - и множеството му конвенции.

Но когато руските танкове започнаха да се насочват към Киев на 24 февруари 2022 г., тази система се разпадна. Съветът НАТО-Русия беше незабавно преустановен и впоследствие премахнат. Москва се оттегли от Съвета на Европа. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа технически все още съществува, но сега служи като форум за Русия и страните от НАТО за обмен на взаимни ритуални осъждания и обвинения. Търговията между ЕС и Русия рязко намаля: през 2024 г. общата търговия със стоки между ЕС и Русия възлиза на около 80 милиарда долара, в сравнение с около 300 милиарда долара само три години по-рано. Освен неотдавнашния ангажимент на САЩ по отношение на Украйна, западните служители разговарят много малко с руските си колеги, ако изобщо говорят, на каквото и да е ниво. Образователният обмен е почти изцяло преустановен. Сухопътните преходи между Русия и нейните съседи от НАТО са или затворени, или силно ограничени. Единственият директен полет между Москва и страните в Европа, освен Беларус, е полет на Air Serbia, който излита от Белград.

В началото западните съюзници си казваха, че тези стъпки са временни. Но след четири години става очевидно, че тази промяна е постоянна. Въпреки че някои от минали войни – например Втората световна война – са завършвали с пренареждания, при които тенденциите и системите, съществували преди и по време на конфликта, са били преобърнати, войната в Украйна е малко вероятно да доведе до такъв момент. Нито една от страните не изглежда способна да постигне абсолютна победа, което означава, че е изключително малко вероятно руският режим да се срине и да бъде заменен с по-либерално правителство – както се случи в Германия и Япония след техните поражения. Поне докато руският президент Владимир Путин е на власт, страната му ще остане персоналистична автокрация. Икономиката ѝ ще бъде отслабена, но за разлика от командната икономика на Съветския съюз, тя няма да се срине.

С толкова много мъртви и ранени свои хора и много други, отчуждени както от вътрешната пропаганда, така и от западната политика и реторика, Русия ще бъде ядосана и негодуваща към Съединените щати и Европа след края на войната в Украйна. Москва ще има всички мотиви да превъоръжи и регенерира силите си. Някои от тези сили ще бъдат разположени в и около Украйна, но много ще бъдат разположени по източния фланг на НАТО, за да се наклони военният баланс в полза на Русия. Според прегледа на военното разузнаване на Финландия от 2025 г., след войната се очаква Москва да увеличи повече от два пъти броя на войските, които разполага по северните граници на НАТО - от 30 000 на 80 000 - и да модернизира ключови способности в региона.

Старата Русия, която поне на думи обещаваше сътрудничество, не се завръща. Но и предвоенна Европа отдавна я няма. Съюзниците са в процес на ремилитаризация. Те увеличават значително разходите за отбрана. Някои от тях обмислят възстановяване на задължителната национална военна служба. Други разпространяват наръчници за това какво да се прави в случай на нашествие. Европейските страни също ще разположат повече войски близо до границата между НАТО и Русия: откакто Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО съответно през 2023 и 2024 г., алиансът планира няколко нови многонационални военни формирования в региона. Междувременно, чиновници са преструктурирали икономиките на своите страни, така че да не са зависими от Русия, особено за внос на енергия. Европейските политици са лично – и с основание – унижени от продължаващата агресия и зверства на Русия в страна, която граничи с четири членки на ЕС и НАТО. В резултат на това те са възприели твърда позиция спрямо Русия и са дълбоко скептични относно перспективите за какъвто и да е ангажимент.

Засега е безопасно да се заключи, че средата на континента след края на войната в Украйна няма да се различава драстично от нестабилната среда днес. Съюзниците от НАТО и Русия ще останат до голяма степен изолирани един от друг, без функциониращи механизми за междуправителствена или междуобществена комуникация. Те ще се затрудняват да разбират решенията си взаимно и ще приемат, че другата страна е враждебна по намерения.

С влошаването на отношенията, политиците както в Европа, така и в Русия предупредиха, че са на път към война. Френски национален стратегически преглед от юли 2025 г. предупреди за „риска от открита война срещу сърцето на Европа“ до 2030 г. Германският министър на отбраната заяви през ноември, че Русия ще бъде готова да атакува до 2029 г. и отбеляза, че „някои военни историци“ казват, че континентът вече е преживял „последното си мирно лято“. През декември генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че Русия може да атакува страна от НАТО през следващите пет години и че държавите членки „трябва да бъдат подготвени за мащаба на войната, която нашите баби и дядовци или прадядовци са преживели“. Междувременно Москва представи НАТО като агресивен, експанзионистичен блок. През февруари 2024 г. Путин предупреди руснаците, че НАТО „се готви да удари нашата територия“.

Би било глупаво да се изключва възможността за умишлена, предварително обмислена руска атака срещу НАТО. Военните могат и трябва да се подготвят дори за събития с ниска вероятност, когато залозите са високи, както е тук. Най-правдоподобните сценарии за конфликт обаче не съвпадат с настоящата реторика на европейските лидери. От началото на 90-те години на миналия век е ясно, че Москва смята НАТО – и по-специално Съединените щати – за превъзхождаща конвенционална сила, предопределена да спечели в директен бой срещу руските сили. Докато НАТО поддържа относително единен трансатлантически фронт, умишлената, опортюнистична руска атака срещу алианса е далечна перспектива.

Но има доста правдоподобни начини, по които Русия и НАТО биха могли да се окажат във война, дори ако трансатлантическият съюз остане непокътнат. Да вземем например постоянните действия на Москва в сивата зона, като саботаж на критична инфраструктура и целенасочени убийства. Досега алиансът е бил сдържан в отговор на тези провокации. И все пак служители на НАТО все повече смятат, че тази плахост само окуражава Кремъл и затова обмислят „по-агресивни“ отговори – както адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, го изрази през ноември. Руско нахлуване във въздушното пространство или повреда на подводен кабел сега биха могли да доведат до много по-настоятелен отговор, като например изземване на руски танкер.

Ако това се случи, бързо може да възникне криза. Предвид взаимното подозрение и липсата на комуникация между двете страни, генералният щаб на руската армия и неговите политически господари в Кремъл вероятно не биха интерпретирали хода на НАТО като чисто реактивен или отбранителен. По този начин Москва би контраатакувала, вероятно чрез участие в разрушителни кибератаки срещу цивилни и военни цели. След това както НАТО, така и Русия биха започнали да повишават нивата на готовност на конвенционалните си сили, да призовават резервисти и да преместват ключови способности към общите си граници. Съединените щати вероятно биха прехвърлили средства в Европа, включително далекобойни въздушни и наземни ракетни системи. Руските стратези смятат, че това са точните системи, които Вашингтон би използвал в началото на конфликт, за да удари руското ръководство и военни цели – резултат, от който те силно се страхуват. По време на войната в Украйна Киев използва висококачествени американски системи, за да порази важни военни цели в Русия, разкривайки слабата отбрана на страната. Следователно Москва може да отговори на пристигането на американски оръжия с голям обсег с превантивна атака срещу тях.

Друг може да започне с внезапните военни учения на Русия. Тези учения не се обявяват предварително и чужди държави лесно могат да ги тълкуват погрешно като подготовка за атака. Държавите-членки на НАТО са особено подозрителни, че подобни учения биха могли да послужат като прикритие за нова руска военна операция, след като Москва използва военните учения в началото на 2014 г. и края на 2021 г. като претекст за струпване на сили на границата с Украйна. Предвид минималната комуникация между двете страни, високото политическо напрежение и големия брой сили, разположени в близост, лидерите на НАТО биха могли да заключат, че Русия подготвя нова атака, ако Москва внезапно проведе подобно учение близо до балтийските държави. За да избегнат колебанията на западноевропейците и американците дали да отговорят, Естония, Латвия или Литва може да имат стимул да нанесат превантивен удар по руските сили, преди те да преминат границата.

Война между НАТО и Русия може да се разшири и от втори, пълномащабен въоръжен сблъсък в Украйна. Разпространението на конфликта е риск от началото на руската инвазия през 2022 г. Имаше дори случаи на близо, включително когато ракета за противовъздушна отбрана, по-късно идентифицирана като украинска, се отклони на полска територия и уби двама души през ноември 2022 г. Ако бъдещо руско-украинско примирие се наруши, рискът от ескалация, която да обхване един или повече съседни съюзници, вероятно ще бъде още по-висок. Европейските страни посочиха, че биха могли да се намесят директно от името на Украйна, ако Русия атакува отново.

И накрая, НАТО и Русия биха могли да се сблъскат за други държави в региона, особено Беларус . Страната е най-важният договорен съюзник на Русия: тя осигурява минимална стратегическа дълбочина за големи руски населени места, е домакин на няколко руски военни бази и сега е дом на някои от ядрените оръжия на Москва. Като всяка авторитарна държава на геополитическа линия на разлом, Беларус също е потенциален източник на опасност, тъй като всяка голяма вътрешнополитическа промяна може да трансформира външните позиции на страната. След като Александър Лукашенко, приятелски настроеният към Русия президент на страната, който управлява от 1994 г., беше обявен за победител на манипулираните избори през август 2020 г., стотици хиляди беларуси излязоха на улицата, за да протестират в подкрепа на по-прозападната опозиция. По това време Москва имаше търпението и увереността да стои отстрани, предоставяйки словесна подкрепа, докато силите на Лукашенко насилствено потушаваха демонстрациите. Но ако Лукашенко или избраният от него наследник се окажат в същата ситуация, Кремъл вероятно няма да се чувства комфортно да изчака протестите. След като разгневи украинците с нахлуването си и превърна Киев във враг, Москва нямаше да приеме загубата на Беларус.

За да гарантира, че един съюзен с Москва режим ще оцелее след масовите беларуски протести, Русия не би се поколебала да премести националната си гвардия или въздушно-десантни части в съседната си държава, за да потуши вълненията. Както направи през 2020 г., Беларус би привел въоръжените си сили в повишена бойна готовност. Но за разлика от тогава, сега може да премести някои части към границите си с Литва и Полша в отговор на опасения – основателни или не – че тези съседи подкрепят опозицията. Двете страни биха могли да призоват за консултации с НАТО съгласно член 4 от учредителния договор на алианса, да мобилизират резервистите си и да преместят силите си по-близо до границите с Беларус. НАТО вероятно ще подготви силите си за бързо реагиране за разполагане в района. Русия, страхувайки се от конфликт, ще изпрати средства в своя анклав Калининград по въздух и море. Напрежението ще достигне своя пик. Ако някоя от страните направи грешен ход, може да последва война.

След като войната в Украйна приключи, някои западни представители може да се изкушат да отменят обещанията си за разходи за отбрана

и незабавно да преминат към преговори за по-широко разведряване с Москва. Но това би било голяма стратегическа грешка. Като ревизионистка сила с дълбоки екзистенциални несигурности и твърди възгледи за това как да се справи с тях, Русия не се интересува от сигурност и стабилност по условията на НАТО. Напротив, тя ще проучва и ще използва всички отвори, които открие, реални или въображаеми. Това означава, че основен приоритет на НАТО трябва да бъде елиминирането на такива отвори чрез засилване на възпирането.

За да направят това, Съединените щати и техните съюзници трябва да започнат, като поставят отношенията си на по-стабилна основа. Това няма да е лесно. Напрежението между администрацията на Тръмп и европейските правителства почти ескалираше многократно, включително заради американските планове за Гренландия. Пълен разрив между Съединените щати и техните съюзници би направил континента много по-уязвим за руска агресия. Москва внимава да избегне директен конфликт с НАТО благодарение, до голяма степен, на военното присъствие на Вашингтон в Европа и ясния му ангажимент за защитата на континента. Без това Путин може да стане по-малко предпазлив. Следователно трябва да се избягват открити разделения.

Някои членове на администрацията на Тръмп може би не се интересуват особено от съдбата на Европа и следователно от поправянето на разрива. Но всеки, който си мисли, че Вашингтон би избегнал война между Русия и континента, греши. Съединените щати не могат да останат проспериращи и сигурни без стабилна и сигурна Европа. Трансатлантическите връзки са здраво вплетени в американската икономика и американската геополитическа тежест би била значително намалена, ако НАТО се разпадне. Вашингтон неизбежно ще бъде въвлечен в конфликт с Русия, ако възпирането се провали.

Има основания да се надяваме, че двете страни ще намерят ново, взаимно приемливо равновесие. Европа все повече приема, че Съединените щати няма да се върнат към предишното статукво, в което поеха основната отговорност за защитата на континента. Но Вашингтон ще трябва да играе важна роля в европейската сигурност, докато съюзниците му не станат до голяма степен способни да се защитават сами. Европейските членове на НАТО разполагат с ресурсите и индустриалния капацитет, необходими за изграждане на внушителни армии, и са започнали да ги използват за тази цел. Но те могат да се движат само ограничено и ако Вашингтон изостави Европа, преди тя да е готова, Русия може да поеме повече рискове.

В допълнение към изграждането на единен трансатлантически фронт, европейските държави ще трябва да изпълнят амбициозните си планове за нови разходи и нови възможности. Но вместо да разпръскват средствата си за отбрана върху широк спектър от възможности, континентът трябва да бъде целенасочен и специфичен. Държавите му трябва да имат ясна представа какво се опитват да предотвратят и какво всъщност ще сплаши противника му. Те трябва по-специално да признаят, че възпирането на Москва не изисква способност за отблъскване на какъвто и да е акт на агресия при каквито и да е обстоятелства. Всъщност, опитът да се направи това може да насърчи Русия да предприеме действия за предотвратяване на решителна промяна във военния баланс. Вместо това, Европа трябва да има достатъчно разположени сили напред, за да повиши цената на потенциална атака и да направи ескалацията до война на целия континент неизбежна. С други думи, страните ѝ трябва да калибрират позицията си, за да засилят възпирането, без да изострят възприятията за руска заплаха.

В следвоенния период възпирането ще продължи да бъде основата на всеки план за управление на Москва. Но само възпирането няма да е достатъчно. Съюзниците ще се нуждаят от нови формати за диалог и взаимодействие с Русия, за да намалят рисковете и да овладеят напрежението. И в момента изглежда, че никое западно правителство няма план за справяне с враждебни отношения с Русия след войната.