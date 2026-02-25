Зодиите, които спят много

За някои сънят е истински рай. Това е любимият им начин за релакс и почивка, чувстват се презаредени след него, не го жертват заради нищо и затова - често спят много часове и до късно. Ето кои зодии спят доста, според "Times Of India".

Телец

Те са зодиите, които най-много обичат комфорта. Домошари са, обичат да им е уютно вкъщи и често се наслаждават на дремване на дивана през деня. Това е терапия за тях. Традиционно спят дълбоко. Нощният им сън е дълъг, рядко бива прекъснат - така се презареждат с енергия.

Риби

Те са мечтатели по природа, често си фантазират, обичат света на сънищата, обожават да сънуват. Така че - редовно дремват през деня и обичат момента, в който лягат да спят вечер. Отдават се на сънищата, на въображението, така се събуждат заредени и пълни с нови идеи.

