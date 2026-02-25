Америка строи нов „кораб „Либърти“

Американският стартъп Blue Water Autonomy разработва напълно автономен товарен кораб в партньорство с холандския корабостроител Damen.

По време на Втората световна война Съединените щати масово произвеждат клас товарни кораби, известни като „Кораби „Либърти“. С повече от 2700 от този клас, построени между 1941 и 1945 г., корабът „Либърти“ продължава да държи рекорда за най-голям брой кораби, построени някога по един-единствен дизайн. Евтините, бързо произведени кораби бързо се оказаха жизненоважни за военните усилия, транспортирайки огромни количества товари и персонал през военните театри в Атлантическия и Тихия океан. Общо корабите „Либърти“ представляват две трети от всички американски военни товари, транспортирани до различните театри на военните действия по време на конфликта.

В потенциална война в Индо-Тихоокеанския регион американските военни отново ще трябва да преместят оборудване и вече се работи по кораб „Либърти“ за 21-ви век. Въпреки че ролята и товарният капацитет ще бъдат подобни, новата версия ще бъде малко по-различна, по-специално с това, че няма да изисква голям екипаж - или изобщо какъвто и да е екипаж, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Blue Water Autonomy обяви този месец, че разработва нов 190-футов стоманен автономен кораб клас "Либърти" с обхват над 10 000 морски мили и способност да превозва над 150 метрични тона товари. Базираният в Бостън технологичен и корабостроителен производител си партнира с холандската Damen Shipyards Group, която помага в проектирането, като корабите се строят в съоръженията на Conrad Shipyard в Луизиана.

Работата по водещия кораб ще започне следващия месец, като първият кораб на пистата ще бъде доставен на ВМС на САЩ до края на календарната година.

„Проектът на Liberty поддържа редица мисии, включително ракетни, сензорни и логистични полезни товари, и предлага на ВМС кораб, който може да се произвежда незабавно със съществуващите американски корабостроителници и търговски вериги за доставки“, обясни компанията в изявление.

Новият кораб от клас Liberty е базиран на дизайна на корпуса на Stan Patrol 6009 на Damen, който се отличава с отличителния „Axe Bow“, който според сведенията може да „прорязва чисто вълните“ и да минимизира ударите. В света има над 300 кораба Axe Bow в експлоатация.

„Корпусът на Axe Bow е проектиран за взискателни оперативни изисквания, от скорост и обхват до мореходност“, каза Марк Хондърс, мениджър „Дизайн и лиценз“ в Damen. „Виждането на Stan Patrol 6009, адаптиран за автономна работа, подчертава гъвкавостта на дизайна и демонстрира как доказаните търговски дизайни могат да обслужват нови и развиващи се морски мисии.“

Blue Water Autonomy също така твърди, че дизайнът може да намали техническия риск

и да ѝ позволи да се съсредоточи върху „препроектирането на вътрешните системи на кораба за автономна работа“. Базираната в Бостън фирма допълнително е преработила транспортните кораби, за да побере автономните системи, заедно с „устойчива на грешки задвижваща система“, която ще позволи по-голяма автономност с ограничена човешка намеса, дори за едномесечни разполагания в морето.

„Класът "Либърти" отразява нашия фокус върху изграждането на автономни кораби, проектирани от самото начало за дългосрочни операции и многократно производство“, обясни Райлан Хамилтън, главен изпълнителен директор на Blue Water Autonomy. „Чрез адаптиране на доказан корпус и препроектирането му за безпилотни операции, ние доставяме плавателен съд, който може да работи за продължителни периоди без екипаж, като същевременно се произвежда с темпото, от което ВМС спешно се нуждаят. Това е модерен поглед върху стара идея: бързо и мащабно изграждане на способни кораби.“

Оригиналните кораби "Либърти:" от ерата на Втората световна война са построени в 18 специализирани корабостроителници, като основното производство се осъществява в Ричмънд, Калифорния; Портланд, Орегон; Ванкувър, Вашингтон; Балтимор, Мериленд; Уилмингтън, Северна Каролина; и Брънзуик и Савана, Джорджия.

Корабостроителницата Delta Shipbuilding, разположена на Индустриалния канал в Ню Орлиънс, също е била основен производител на кораби Liberty Ships, като други фирми, включително Pendleton Shipyards, са участвали в изграждането или оборудването на корабите. Ню Орлиънс е и мястото, където са построени много от десантните кораби „Higgins Boat“, известни от Деня на Нормандия.

По този начин е уместно корабостроителницата Conrad Shipyard, която разполага с пет корабостроителници и 1100 служители, да произвежда новите кораби Liberty Ships, използвайки своя усъвършенстван подход в корабостроенето. Бъдещите автономни товарни лодки ще бъдат произведени чрез „високоавтоматизираната панелна линия и добре“ на Conrad Shipyard.

„Conrad има дълга история в изграждането на сложни кораби както за търговски, така и за държавни клиенти“, каза Сесил Ернандес, президент и главен изпълнителен директор на Conrad Shipyard. „Разполагаме с инфраструктура, работна сила и производствена готовност, за да започнем строителството и да подкрепим серийното строителство, като по този начин помогнем за превръщането на усъвършенстваните проекти на кораби в оперативен капацитет.“

Blue Water Autonomy ще достави първия кораб тази година и след това ще премине към серийно производство, като се стреми да доставя от 10 до 20 кораба годишно.