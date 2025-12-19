IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Времето: Сутринта мъгли, но следобеда ще е слънчев

Максимална температура в София около 8 градуса

19.12.2025 | 06:30 ч.
В петък сутринта ще има мъгли на много места, предимно в котловините. Следобед, с умерен вятър от североизток, мъглите ще се разсеят до предимно слънчево време.

Минималните температури са в интервала от -4 до 2 градуса, в София – около -3, а максималните ще са между 7 и 12 градуса, в София – около 8.

По Черноморието също следобед ще бъде предимно слънчево. Привечер ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат около 12 градуса - колкото е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде около 1 бал.

В планините следобед също ще бъде слънчево, със слаб вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра – около 2 градуса. / БГНЕС

