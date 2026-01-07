Жълт код за дъжд в Южна България, в Източна - за вятър

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
07.01.2026 | 07:12 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Заради очаквани значителни валежи в сряда НИМХ обяви жълт код за цяла Южна България. На повечето места там очакванията са да паднат до 30 литра на квадратен метър. Изключение е област Кърджали, където кодът е Оранжев. В граничните общини предстоят по-значителни количества – около 50 литра на квадратен метър. 

Жълт код за силен вятър пък е обявен за Източна България, като поривите му ще достигат до 80 километра в час.

В северозападните райони остава в сила предупреждението за опасност от поледици.

Минималните температури ще са предимно между 6 и 11 градуса, в района на София – около 6 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, а следобед са възможни и превалявания от дъжд. Вятърът ще е умерен от югозапад. Максималните температури ще са около 16 градуса, температурата на морската вода е около 10, а вълнението на морето отново ще достига 4 бала. 

В планините ще бъде облачно и ветровито, с валежи от дъжд, които на места над 1800 метра ще се обръщат в сняг.  Ще духа бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 2

