Опасно време: Оранжев код за осем области за силен снеговалеж

Предупреждение за обилен снеговалеж за днес, 25 декември, издаде Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В сила ще бъдат жълт и оранжев код. Това сочат данните на официалния сайт на НИМХ.

Оранжев код е обявен за областите Видин, Монтана, Габрово, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Хасково. Във всички останалите области е валиден жълт код за опасно време. Очаква се да се натрупа снежна покривка.

При жълт и оранжев код хората трябва да внимават с дейностите на открито, като трябва да се имат предвид възможни заледявания. При оранжев код може да има смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт.

Според прогнозата на много места, главно в западната половина от страната, се очакват значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14:00 часа ще бъдат от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход от нула до 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.

В планините ще бъде облачно и с обилни валежи от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

През нощта срещу петък валежите почти навсякъде ще спрат. В петък и събота облачността ще остане предимно значителна, с временни разкъсвания и намаления, по-значителни – през втория ден. На отделни места, главно в североизточните и планинските райони, ще превали слаб сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и нула градуса, а максималните - между 1° и 6°.