Днес ще е предимно облачно, на места ще превали

В западните и северните райони има вероятност за дъжд

03.01.2026 | 07:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Днес ще преобладава облачно време. На места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. Сутринта, главно в северозападните части от страната, ще има условия за поледица. По най-високите планински части ще превалява сняг. Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони, за София - около 11°.

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

Над Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщават от НИМХ.

