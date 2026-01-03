IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лоши са условията за туризъм в планините

Има доста силни ветрове във високите части

03.01.2026 | 10:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. 

Има доста силни ветрове във високите части, в най-високите – до бурен, ураганен вятър. Заледени са терените, все още снежната покривка е доста оскъдна. Температурите са по-високи в сравнение с вчера и онзи ден, посочиха от ПСС.

Снощи от отряда в Сопот са съобщили за загубило се момче в техния район вечерта на сравнително висока надморска височина в Балкана, но към 22:00 часа са го открили и всичко е преминало благополучно.   

Вчера от ПСС информираха за няколко акции, при които е бил използван медицински хеликоптер - за транспортиране до болница на жена с измръзвания на пръстите на краката в Рила и на пострадал скиор в Банско.    

