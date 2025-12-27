Обявен е жълт и оранжев код за силен вятър утре

Националният метеорологичен институт издаде жълт и оранжев код за силен вятър в страната за 28 декември.

12 области попадат в оранжевия код. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, В.Търново, Габрово., Сливен, София-област, Пазарджик, Пловдив, Благоевград.

На места поривите на вятъра ще достигат до 80-100 км/ч. В останалата част вятърът ще бъде със скорост до 60-80 км/ч.

През следващите дни ще остане студено. Само на отделни места ще има слаби превалявания от сняг. Ще бъде ветровито.

Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места – главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури преди обяд ще бъдат – между 2° и 7°, в София – около 3°.