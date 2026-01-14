Предимно слънчево ще е утре, температурите - до 13°

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно, по-значителна ще се задържи облачността над североизточните райони, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Сутринта, главно около Дунав, видимостта временно ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще са между минус 2° и 3°, по-ниски в местата със снежна покривка, в София - около минус 1°. Утре ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по-ниски ще останат в североизточните райони, в София - около 9°.



Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

През следващите дни с ориентиране и усилване на вятъра от североизток ще прониква студен въздух. В петък облачността над цялата страна ще се увеличи и на места, главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в Източна отначало от дъжд, който със застудяването ще премине в сняг. В източните райони ще има и условия за поледици.

В събота ще се задържи със значителна облачност, но вероятността за валежи е малка, все пак не е изключено в отделни райони да превали слаб сняг. Температурите ще се понижават и в събота минималните ще са от минус 12° в североизточните райони до около 0° в крайните южни, а максималните в по-голямата част от страната ще са между минус 3° и 2°.