IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Сбогуваме се с лева, днес за последно може да плащаме с него

От 1 февруари еврото ще е единственото законно платежно средство у нас

31.01.2026 | 07:30 ч. 55
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Сбогуваме се с българския лев, днес е последният ден, в който може да плащаме с левове.

От неделя, 1 февруари 2026 г. еврото става единственото законно платежно средство у нас, левовете вече няма да бъдат приемани в търговските обекти.

България прие еврото и стана член на еврозоната на 1 януари 2026 година. Първият месец от годината беше преходен период, в който имаше възможност за плащане и в левове, и в евро. 

От 1 февруари левът излиза от обращение. 

Останалите у гражданите левови банкноти и монети обаче ще могат да бъдат обменяни по официалния фиксиран курс - 1 евро = 1.95583 лева. Това ще може да става безплатно до 30 юни в търговските банки, „Български пощи“ също ще обменят безплатно в населени места без банков клон, а Българската народна банка (БНБ) ще обменя безсрочно безплатно левове.

Свързани статии

В магазините цените ще продължат да бъдат показват както в евро, така и в левове до 8 август 2026 г. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

български лев обращение обмяна
Новини
Виж всички новини
Лев и евро
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem