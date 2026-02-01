IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Оранжев код за днес: Обилен сняг и виелици в почти цялата страна

Температурите ще са между минус 3° и 2°, в София до 1°

01.02.2026 | 06:00 ч.
Днес още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са значителни по количество.

Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 cm, а в Северна – до 10-15 cm, прогнозира НИМХ.

.Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще има снежни виелици и навявания. Синоптиците предупреждават за опасно време втора степен и наистина обилен снеговалеж - оранжев код е в сила за почти цяла България, с изключение на Видин, София град, Перник, Кюстендил и част от Благоевград, където е в сила жълт код за потенциално опасно време. 

Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°, в София 0°-1°.

В планините ще бъде облачно и със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен източен, по най-високите върхове югоизточен вятър. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

