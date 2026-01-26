Четири години руски Антонов Ан-124 стои в Торонто, натрупал е сметка от $1,1 млн.

Руски самолет Антонов Ан-124 стои на заледената писта на летище Пиърсън в Торонто. Заседнал там в продължение на близо четири години, самолетът е натрупал над 1,5 милиона канадски долара (1,1 милиона щатски долара) от такси за паркиране. Всъщност, той е паркиран толкова дълго, че дори се появява на рядко актуализирани сателитни снимки на летището както в Apple Maps, така и в Google Maps.

Този самолет, проектиран в Киев, е нещо повече от интересен анекдот в историята на дългосрочното паркиране. Той представлява решаващ поврат в решимостта на Запада, съобщава Kyiv Independent.

Тъй като Канада навлиза в последната фаза на съдебния процес за изземване на самолета, въпросът, на който трябва да се отговори, е дали една западна демокрация може да премине отвъд "замразяването" на руски активи и да ги преразпредели в полза на Украйна.

От замразени активи до завършени конфискации

Случаите на действителна конфискация са рядкост. Има няколко истории, увенчали се успех: суперяхтата Amadea на стойност 300 милиона долара беше продадена на търг в Сан Диего след двугодишна съдебна битка, като правителството на САЩ успешно раздели "фиктивната собственост" на руските олигарси.

Но "замразено" обикновено е състояние на разпад. Повечето от конфискуваните активи, като яхти, намиращи се в европейски пристанища, или резервите на Руската централна банка на стойност 210 милиарда долара, блокирани в Белгия, остават в състояние на правна кома.

История на руския самолет в Канада

Всичко започна на 8 юни 2023 г., когато Канада официално пое контрола над самолета, малко повече от година и три месеца след като той кацна и му беше отказано разрешение за излитане. Но докато правителството се задълбочаваше в документите на самолета, то откри познато препятствие: лабиринт от собственост.

За да гарантира, че изземването ще бъде потвърдено в съда, Канада издаде нова заповед в средата на февруари. Ходът имаше за цел да разкрие сложна корпоративна завеса, фокусирайки се върху мрежа от дъщерни дружества и лица от Ирландия до Нидерландия, всички от които имаха значителен дял в контрола над самолета.

На 18 март главният прокурор се почувства достатъчно уверен, за да предприеме следващата стъпка, като подаде официално заявление във Висшия съд на Онтарио за изземване.

Руската група "Волга-Днепър", операторът на самолета, отговори с иск за 100 милиона долара срещу канадското правителство, наричайки действията на Отава "пиратско отвличане". Въпреки твърденията, правни експерти смятат, че действията на Канада са пресметната първа стъпка в нова ера на конфискация на активи.

"Волга-Днепър" може да го нарича както си иска, но замразяването и изземването на активи, принадлежащи на санкционирани лица, е обща мярка във външната политика", каза пред Kyiv Independent Робърт Къри, професор по транснационално наказателно право в университета Далхузи. "Новото е, че целта на канадското правителство е да изземе и пренасочи активи, за да помогне на Украйна срещу руската агресия."

Той добави, че Законът за специални икономически мерки (SEMA) е "изменен, за да позволи точно това".

Акт на възстановяване

За канадския външен министър Анита Ананд целта не е просто да се накаже санкционирана авиокомпания, а да се извърши символичен акт на възстановяване:

"Това е правен процес, но е и в контекста на "Как иначе можем да помогнем на Украйна в това време на нужда?"... Русия напълно унищожи някои от украинските самолети Антонов, които бяха в Украйна в началото на войната. Така че, в известен смисъл, това е попълване на флотилията Антонов."

Завършването на флотилията обаче изисква самолет, който действително може да лети. След като издържа три сурови канадски зими на пистата, летателната годност на самолета е нарастващ проблем. Въпреки че беше видян за кратко да се движи по пистата на летището за "рутинни проверки" през септември, не е ясно дали самолетът все още е в добро механично състояние.

В момента руският самолет представлява възможност за 100 милиона долара, в очакване на съдебно решение, което би могло да го превърне в ценен актив за подкрепа на Украйна, която е изправена пред финансови проблеми.