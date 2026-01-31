Студ и интензивни снеговалежи в неделя в цялата страна

През нощта ще бъде облачно, но само на отделни места ще има слаби превалявания, предимно от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

Утре още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България.

Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 см, а в Северна – до 10-15 см. Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°, в София 0°-1°.

Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно и със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен източен, по най-високите върхове югоизточен вятър. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

В понеделник сутринта в източните райони все още ще е ветровито и ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно, застудяването ще продължи. Дневните температури в Северна България ще са от минус 8° до минус 5°, в Южна между минус 4° и 1°, в крайните югозападни райони 5°-6°. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът навсякъде ще отслабне.

Във вторник сутринта ще е студено с минимални температури до минус 12°, минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Ще има разкъсана облачност, над много райони и до предимно слънчево.