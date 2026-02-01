IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Самоубива ли се Европа?

Кристиян Шкварек с анализ на съвременната международна система

01.02.2026 | 20:10 ч. 35
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реално може да вземе Гренландия, защото няма такова нещо като международно право.

Това заяви историкът и геополитически анализатор Кристиян Шкварек. Той беше гост в предаването "Операция История", където  направи задълбочен анализ на съвременната международна ситуация и възможните геополитически действия на САЩ.

"Международно право не съществува. Международното право, за което се твърди, че някой го нарушавал... Това е все едно да кажеш, че нещо е нарушение на горската фея. Няма международно право, защото не може да има. Право на една територия може да има само когато има правораздаване. За да има правораздаване, трябва да има монополист над насилието на дадена територия", каза той.

Анализаторът се позова на класическата дефиниция на държавата, формулирана от Макс Вебер, за да аргументира тезата си.

"Макс Вебер нарича държавата "монополист над насилието на определена територия". Единственото нещо, което може да дойде и да извърши насилие над вас, над мен, за да правораздаде", разясни Шкварек пред Bulgaria ON AIR.

"На планетата Земя никога не е имало монополист над насилие. Никога не е имало държава, която може да раздаде право, използвайки насилие над всички останали. Поради което никога не е имало дори концептуална възможност да съществува международното право. Това е една фикция, един опиум, в който живеем", заключи анализаторът.  

