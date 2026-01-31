Файловете "Епстийн": 13-годишна била принудена да прави орален секс с Тръмп, ухапала го СНИМКИ

Шокиращо твърдение се появи в последната партида от документи по делото "Епстийн". В един от тях непълнолетно момиче твърди, че е било принудено да прави орален секс с Доналд Тръмп преди около 35 години в Ню Джърси.

Твърдението е от документ във файловете, който описва сигнал, изпратен до федералните власти.

В резюмето на жалбата се казва, че на федералните власти е било казано, че непълнолетното момиче е било на около 13-14 години, когато е възникнал предполагаемият инцидент. Предполагаемата жертва "твърди, че е ухапала президента Тръмп, докато е правила орален секс", а след това "е била ударена в лицето, след като се е засмяла, че е ухапала президента Тръмп".

В документа се казва, че федералните власти са препратили информацията до офиса във Вашингтон за провеждане на разпит. По-късно твърдението е било сметнато за недостоверно.

Друго твърдение, което федералните власти счетоха за недостоверно, е от жена, която твърди, че е била жертва и свидетел на мрежа за трафик на хора за сексуална експлоатация на голф игрището на Тръмп в Ранчо Палос Вердес, Калифорния, между 1995 и 1996 г., включваща големи оргии с млади момичета, по-възрастни модели на Victoria's Secret и знаменитости като Тръмп, Бил Клинтън и Робин Лийч.

В документите се казва, че федералните власти са получили обаждане от жена, която твърди, че е затворничка. Те споменават Лиса Мари Пресли, британското кралско семейство, Тръмп и Джефри Епщайн. Федералните власти казват, че не са успели да се свържат с жената, която е живяла в Австралия.

Друго твърдение е от жена, която твърди, че е била на 13 години и бременна през 1984 г., когато е била принудена да извършва орални сексуални действия. Тя свидетелства пред федералните власти, че е била жертва на сексуален трафик от високопоставени личности и че Тръмп редовно ѝ е плащал пари, за да я принуждава да извършва сексуални действия. Тя също така твърди, че Тръмп е присъствал, когато чичо ѝ е убил новороденото ѝ дете. Федералните власти казват, че не са успели да се свържат с жената.

Друг обаждащ се - с когото федералните власти не са успели да се свържат - твърди, че негова приятелка е споделила, че е била изнасилена от Тръмп през 1987 г. в Тръмп Плаза.

Друг информатор - за когото федералните власти казват, че не е оставил информация за контакт - твърди, че Тръмп е бил домакин на партита в Мар-а-Лаго, наречени "момичета от календара", където Епстийн е водил деца, а Тръмп ги е продавал на търг. Според информацията на свидетеля Тръмп е измервал вулвите и вагините на момичетата, като е прониквал в тях с пръст и ги е оценявал въз основа на стегнатостта им. По думите му сред гостите на партито са били Илон Мъск, Доналд Тръмп-младши, Иванка Тръмп, Ерик Тръмп, Алън Дершовиц и Боб Шапиро.

След като от TMZ се свързват с Белия дом за коментар относно тези твърдения, журналистите са и препратени прессъобщението на Министерството на правосъдието от петък относно досиетата на Епстийн, където Министерството казва:

"Тази продукция може да включва фалшиви или погрешно представени изображения, документи или видеоклипове, тъй като всичко, което е изпратено на ФБР от обществеността, е включено в продукцията, която е в отговор на закона. Някои от документите съдържат неверни и сензационни твърдения срещу президента Тръмп, които са били представени на ФБР точно преди изборите през 2020 г. За да бъде ясно, твърденията са неоснователни и неверни и ако имат и капка достоверност, със сигурност вече биха били използвани като оръжие срещу президента Тръмп."

Бил Гейтс хванал венерическа болест от рускиня

През юли 2013 г. Джефри Епщайн заявил, че съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, един от най-богатите хора в света, е помолил един от съветниците му да му осигури лекарства за лечение на полово предавани болести - последствията от "секс с руски момичета".

Потресаващите твърдения на покойния осъден педофил бяха включени в транш от 3,5 милиона страници, публикуван от Министерството на правосъдието в петък.

Епстийн изглежда е направил твърденията в чернова на имейл от името на дългогодишния научен съветник на Гейтс, Борис Николич, обявявайки намерението си да напусне фондация "Бил и Мелинда Гейтс".

"През последните няколко седмици бях замесен в тежък брачен спор между Мелинда и Бил", написал Епстийн. "В ролята си на негова дясна ръка многократно бях помолен, а и с поглед назад, погрешно се съгласих да участвам в неща, вариращи от морално неподходящи до етично несъстоятелни, и многократно бях помолен да правя други неща, които близо до и потенциално прекрачват границата на незаконното. От това да помагам на Бил да се сдобие с лекарства, за да се справи с последствията от секс с руски момичета, до това да улеснявам незаконните му срещи с омъжени жени, до това да ме молят да предоставя добавки [за] бридж [турнири]. Чувствам, че съм длъжен на приятелите и бъдещите си колеги да призная морален провал, да поискам прошка и да продължа напред с живота си."

"[Вие] ме умолявате да изтрия имейлите относно вашето полово предавано заболяване [sic], молбата ви да ви предоставя антибиотици, които можете тайно да дадете на Мелинда, и описанието на вашия пенис", продължава Епстийн в черновата. "... Притеснявам се, че ако Мелинда реши, както казахте, да подаде молба за публичен развод, щетите, нанесени само на програмата, ще доведат до това милиарди долари пари вече да не се използват за обществено благо, тъй като съм сигурен, че някои съпруги и съпрузи биха се почувствали свободни да се откажат от ангажиментите си."