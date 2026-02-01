Mодерни рецепти на класически български ястия

Традицията не означава застой. В кулинарията тя е жив източник на вдъхновение, който може да се преоткрива отново и отново. Ето как три класики на българската трапеза могат да оживеят в съвременна кухня, запазвайки душата си, но говорейки на нов език.
Таратор: смути сос от орехи и копър
Забравете времената, когато тараторът беше само лятна супа. Преосмислете го като зелен, освежаващ сос или дори като смути с висока питателна стойност. Основната идея си остава: кисело мляко, краставици, орехи, копър и чесън. Но техниките и съотношенията се променят.
Модерна рецепта: сос „Таратор“ за грил
Смелете в блендер до пюре:
- 400 г гъсто кисело мляко,
- една обелена краставица,
- една скилидка чесън,
- щипка свеж копър,
- 60 г печени бадеми (или традиционните орехи),
- сок от половин лимон и 2-3 супени лъжици ледена вода.
- Добавете сол и черен пипер на вкус.
- Сместа трябва да е гладка, кремообразна и леко течна.
Резултатът? Изумителен сос, който перфектно допълва печени зеленчуци на скара (задушени тиквички, чушки, патладжан), риба или даже служи като дип за прясна зеленчукова салата. Освежаващ, протеинов и пълен с вкус!
