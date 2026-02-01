IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Mодерни рецепти на класически български ястия

Много вкусни

01.02.2026 | 19:25 ч. 6
Снимка: istock

Снимка: istock

Традицията не означава застой. В кулинарията тя е жив източник на вдъхновение, който може да се преоткрива отново и отново. Ето как три класики на българската трапеза могат да оживеят в съвременна кухня, запазвайки душата си, но говорейки на нов език.

Таратор: смути сос от орехи и копър

Забравете времената, когато тараторът беше само лятна супа. Преосмислете го като зелен, освежаващ сос или дори като смути с висока питателна стойност. Основната идея си остава: кисело мляко, краставици, орехи, копър и чесън. Но техниките и съотношенията се променят.

Модерна рецепта: сос „Таратор“ за грил

Смелете в блендер до пюре: 

  • 400 г гъсто кисело мляко,
  • една обелена краставица,
  • една скилидка чесън,
  • щипка свеж копър,
  • 60 г печени бадеми (или традиционните орехи),
  • сок от половин лимон и 2-3 супени лъжици ледена вода.
  • Добавете сол и черен пипер на вкус.
  • Сместа трябва да е гладка, кремообразна и леко течна. 

Резултатът? Изумителен сос, който перфектно допълва печени зеленчуци на скара (задушени тиквички, чушки, патладжан), риба или даже служи като дип за прясна зеленчукова салата. Освежаващ, протеинов и пълен с вкус!

Източник: 3 модерни рецепти на традиционни български ястия

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кулинария българска кухня рецепти
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem