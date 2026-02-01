IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Маскирани извършили въоръжен грабеж в денонощен магазин в Пловдив

Задигната е сумата около 1000 евро

01.02.2026 | 19:41 ч. Обновена: 01.02.2026 | 20:00 ч. 6
БГНЕС

Маскирани са извършили въоръжен грабеж в денонощен магазин на бул. „Пещерско шосе“ в Пловдив рано тази сутрин.

Около 4:00 часа към полицията е бил подаден сигнал, че в обекта са нахлули двама маскирани, като по предварителна информация единият е държал оръжие.

След като заплашили служителите в магазина, те успели да вземат пари от оборота и да избягат. От полицията все още уточняват открадната сума, но вероятно става въпрос за близо 1000 евро, съобщава БНТ.

Предстои да бъдат прегледани записите от охранителните камери, както в магазина, така и в района около него, с цел установяване самоличността на нападателите. Разследването по случая продължава.

