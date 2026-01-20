Отново мразовит ден, обявен е жълт код за студ в Северна България

Времето в страната ще остане студено, но предимно слънчево през днешния 20 януари. Заради много ниските температури в цяла Северна България е обявен жълт код за студено време.

Минималните температури ще са между минус 11 и минус 6 градуса, а максималните – от минус 1 до 4 градуса. В София се очакват около минус 9 градуса минимална и около 1 градус максимална температура.

В планините ще е предимно слънчево със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около минус 2 градуса, а на 2000 метра – около минус 6 градуса. По Черноморието над северното крайбрежие ще преобладава слънчево време, докато над южното ще има значителна ниска облачност. Максималните температури ще бъдат между 3 и 5 градуса, температурата на морската вода – между 6 и 9 градуса, а вълнението на морето – 2–3 бала.

Заради много ниските температури в цяла Северна България е обявен жълт код за студено време. В редица области се очаква т.нар. леден ден – с отрицателни дневни температури. Това важи за Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Силистра, Варна, Добрич и части от Софийска област.

Още в сряда обаче времето ще започне да се променя, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Облачността ще се увеличи и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България и Предбалкана. Най-интензивни се очакват валежите в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, а в Източна България температурите ще се повишат, като в източната част на Горнотракийската низина снегът ще премине в дъжд и ще има условия за образуване на поледици. Минималните температури ще са между минус 8 и минус 3 градуса, а максималните – от минус 1 до 4 градуса.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще продължат валежите от сняг и дъжд, като рискът от поледици в Източна България се запазва. В същото време затоплянето ще продължи.

В петък и събота ще духа до умерен югоизточен вятър и температурите ще продължат да се повишават. Облачността ще остане значителна, а на места в Дунавската равнина ще има мъгли, но съществени валежи не се очакват.

В неделя от югозапад ще започнат нови валежи от дъжд, а в планините от сняг. |