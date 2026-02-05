IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Червен код за валежи в областите Смолян и Кърджали

Днес в цялата страна ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд

05.02.2026
Червен код за значителни количества валежи издаде Националният институт по метеорология и хидрология, като той важи за южната част на областите Смолян и Кърджали.

В област Кърджали червеният код е в сила за общините Кирково и Крумовград, а в област Смолян - за общините Златоград и Рудозем. В останалите населени места на двете области е в сила оранжев код.

Днес в цялата страна ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина.

В планините също ще има облаци. На над 1600-1800 метра надморска височина се очакват валежи от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0.

