Днес много дъжд, в Кърджали и Хасково цял ден

Предупреждение от първа степен и код жълто за значителни валежи обяви НИМХ за това денонощие. В областите Хасково и Кърджали са възможни локални количества до около 35 литра на кв. метър.

По-интензивни ще са валежите в Централна и Югоизточна България.

Минималните температури днес ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°, а максималните - от 8° до 16°, в София – около 9°.

През деня в северните райони ще бъде почти без валежи, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. В Югоизточна България ще продължи да вали през целия ден. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток.

В планините ще бъде още по-ветровито, с умерен и силен североизточен вятър. Ще бъде облачно, с валежи, като границата между сняг и дъжд ще е на около 1000 метра.