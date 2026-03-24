IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Днес много дъжд, в Кърджали и Хасково цял ден

Очакват се количества до 35 литра на кв. метър

24.03.2026 | 06:00 ч.
Снимка БГНЕС

Предупреждение от първа степен и код жълто за значителни валежи обяви НИМХ за това денонощие. В областите Хасково и Кърджали са възможни локални количества до около 35 литра на кв. метър.

По-интензивни ще са валежите в Централна и Югоизточна България.

Минималните температури днес ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°, а максималните - от 8° до 16°, в София – около 9°.

През деня в северните райони ще бъде почти без валежи, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. В Югоизточна България ще продължи да вали през целия ден. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток.

В планините ще бъде още по-ветровито, с умерен и силен североизточен вятър. Ще бъде облачно, с валежи, като границата между сняг и дъжд ще е на около 1000 метра.

Тагове:

времето дъждовно хасково цял ден
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem