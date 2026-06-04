Слънчеви часове преди обяд утре, след това отново ще вали

До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Утре преди обед ще има повече слънчеви часове, но около и следобед купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието – между 21° и 24°, за София – около 26°.

Над Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност, която до обед ще намалее. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините купестата и купесто-дъждовната облачност ще се задържи значителна и на много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

През почивните дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. В западната част от страната ще духа до умерен северозападен, а в източната – североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°.