Слънчево и горещо и днес, дъжд само в планините

Днес времето ще бъде типично лятно – предимно слънчево и горещо. Следобед над планинските райони и крайните североизточни части на страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места са възможни краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, но явленията ще бъдат локални и няма да обхванат големи територии.

Ще духа слаб до умерен вятър от източна посока, който ще създава известно усещане за прохлада по крайбрежието и в североизточните райони. Максималните температури в страната ще бъдат между 32°C и 35°C.

В София слънце

За столицата се очаква предимно слънчево време през целия ден. В сутрешните часове ще бъде приятно, а следобед температурите ще достигнат около 31°C. Вероятността за валежи е малка, като ще преобладава спокойно време със слаб източен вятър.

В планините дъжд следобед

Преди обяд в планинските райони ще преобладава слънчево време, но следобед атмосферата ще стане по-неустойчива. Над Рило-Родопската област, както и над западните и централните части на Стара планина, ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

По високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще достигнат около 22°C на 1200 метра и около 16°C на 2000 метра, което ще създаде добри условия за планински туризъм преди следобедното развитие на облаците.

По Черноморието идеално за плаж

Сутринта на отделни места по крайбрежието е възможно да има краткотрайна намалена видимост. През деня обаче ще преобладава слънчево време с приятен източен до югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24°C и 26°C, а температурата на морската вода ще остане около 22–23°C. Морето ще бъде сравнително спокойно, с вълнение около 2 бала, което създава добри условия за плаж и морски туризъм. /Meteo Balkans