Днес слънцето се завръща

Днес от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, в много райони до предимно слънчево време.

В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 29°, в София - около 24°.

Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

Над Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на малко повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°.

Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4 бала.

В повечето балкански страни ще бъде слънчево. Променлива облачност ще има над източната част на полуострова, където в следобедните часове на отделни места ще има превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават, по-значително в западната половина. Максималните температури ще бъдат: за София - 24 градуса, Истанбул - 23, Букурещ - 26, Атина и Белград - 27, Солун - 28 градуса, Скопие - 29.