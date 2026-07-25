За пожара във Франция от първо лице: Въздухът миришеше на смърт СНИМКИ

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От зазоряване те тръгнаха само с това, което можеха да носят, скачайки в коли или се отправяйки се с лодки към водата, на сигурно място. Горски пожар, за който се твърди, че е един от най-големите за сезон, в който огромни пожари пламнаха в цяла Европа, беше на път към Кап Фере.

До средата на сутринта в петък бяха предприети усилия за евакуация на десетки хиляди местни жители и туристи от югозападна Франция и атлантическото ѝ крайбрежие. Туристите бягаха от Кап Фере - район, известен със скъпите си имоти, който става пренаселен през лятото с посетители, отседнали в къмпинги и наети жилища.

Софи Брокас, префект на региона Нова Аквитания, каца, че евакуираните могат да тръгнат от кейовете в четири села между 7:00 и 10:00 часа. На всички останали в селата е наредено да напуснат или с лодка, или по единствения път на полуострова към континента.

Но не всички успяха да стигнат до лодките

В 7:30 ч. сутринта на Ребека Папен от Тенеси е било казано, че не може да тръгне с двете си деца, тъй като пожарите бушуват наблизо, предотвратявайки достъпа до плажа. Папен забелязва стълб дим, докато е била на плажа около 16:00 ч. в четвъртък. Когато се връща в Бискарос в 20:20 ч., "стотици и стотици коли" вече напускали града.

"Току-що видях, че небето гори", казва тя пред The Times.

След като се въръща за кратко на плажа и вижда други туристи, които продължават да си почиват както обикновено, тя се прибира в хотела 22:20 ч., за да могат дъщеря ѝ, деветгодишната Виолет, и синът ѝ, 11-годишният Луи, да си легнат. Ала докато семейството спеше, градът се евакуираше.

До петък сутринта колата на Папен беше единствената останала на улицата, а къщата им миришеше на дим. Навън, споделя тя, миришеше "на смърт". Жандарм спря Папен да напусне къщата, защото единственият път до плажа има гора от двете страни, едната от които беше обхваната от пламъци.

"Чувствам, че може би не са били достатъчно старателни, за да изведат всички навън, защото все още съм тук. Аз съм американка, сама тук с двете си деца", оплаква се тя пред The ​​Times. "Децата непрекъснато ме питат дали са в безопасност, а аз казвам: "В безопасност си с мен." Те просто ме наблюдават и трябва да бъда много спокойна заради тях, защото са притеснени заради дима навън."

Пожарникарите са запалили превантивен пожар с контролирано горене и са поставили редица булдозери на около два километра от къщата на Папен, за да предотвратят разпространението на огъня. Достъпът до Бискарос е забранен.

Въпреки че пожарът изглеждаше по-силен в четвъртък вечерта, Папен казва, че в петък небето е било "предимно бяло с пепел, падаща като сняг". Тя остава притеснена, че огънят ще продължи да се разпространява, докато боровата гора достига чак до края на плажа.

Папен казва, че всички съобщения са били изпратени на френски.

"Ако не говорех френски, нямаше да знам какво се случва", отбелязва тя. "И щях да се страхувам много повече, отколкото сега. А вече се страхувам достатъчно."

Семейството посещава Бискарос редовно, откакто започнаха да строят ваканционната си къща през 2018 г. Тази година, когато пристигнаха през юни, температурата вече беше 42°C.

"Това е наистина странно лято", казва Папен. "Никога не съм усещала толкова горещо лято като това."

Тя се надява, че пожарът ще бъде потушен в петък или събота, навреме за полета им от Бордо в сряда.

Около 141 000 души са евакуирани в югозападна Франция, а горският пожар е опустошил над 14 000 хектара (35 000 акра), каза пред AFP френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес, наричайки пожара "най-големият пожар за сезона".

"Докато говоря, постепенно 40 000 души са били евакуирани или се евакуират", добави той, подчертавайки, че няма съобщения за жертви. "Общо 80 домове са изгорели, около 50 от които са напълно унищожени."

По-късно Нунес свика кризисна среща на министрите и заяви, че 1000 военни ще бъдат разположени, за да се справят с пламъците. Градовете близо до Бордо бяха евакуирани "като предпазна мярка".

Британци, къмпингуващи в региона, казват, че са били предупредени в четвъртък, че може да се наложи да бягат и трябва да са готови. В петък около 4 часа сутринта, с вече събран багаж, те потеглили навътре към сушата, далеч от пожарите.

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"Скоро ще можем да разчитаме на подкрепления от два хърватски самолета Canadair, два португалски самолета Air Tractor и два тежки хеликоптера Black Hawk от Чехия и Словакия", написа той в X.

Десетки пожари пламнаха и в югоизточна Франция около историческото село Котиняк, където според официални лица от вторник насам са унищожени 25 къщи.

Франция е сред страните, най-засегнати от три последователни горещи вълни в Европа това лято. Екстремните температури засилиха сушата, ограничиха водоснабдяването и оставиха растителността суха. Горските пожари вече са изгорили повече земя тази година, отколкото средногодишната стойност за последните две десетилетия. Жегата е причина за хиляди смъртни случаи на целия континент.

Испания обяви национално извънредно положение в четвъртък вечерта, тъй като горски пожари заплашваха общности близо до Мадрид и в съседната провинция Авила. Повече от 60 000 души бяха евакуирани или им беше наредено да останат на закрито в цялата страна.

Два от трите горски пожара, предизвикани от вятъра, бушуващи на запад от испанската столица, са се слели в един, съобщиха регионалните служби за спешна помощ в петък. Около 100 души са получили лечение за леки проблеми, главно вдишване на дим или пристъпи на тревожност, докато най-малко 43 домове са унищожени.

Министерството на вътрешните работи заяви, че решението е взето поради едновременното избухване на няколко пожара, неблагоприятните метеорологични условия и необходимостта от мобилизиране на обширни ресурси от различни публични администрации, което увеличава сложността на борбата с пожарите и усилията за гражданска защита.

Педро Санчес, испанският премиер, публикува по-рано в X:

"Правителството е използвало всички налични ресурси, за да спре ужасните пожари, които в момента засягат множество райони: Авила, Леон, Толедо, Мадрид и други части на Испания."

Той призова обществеността да прояви "голяма предпазливост" и да се съобразява с инструкциите на властите.

В по-късна публикация Санчес изрази пълната си подкрепа на всички засегнати. Той написа:

"Преживяваме драматична ситуация не само в различни испански провинции, но и в региони на съседни страни."