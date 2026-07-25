Антон Кутев: Въпросът със самолетите е обвързан със сигурността на страната ни

Премиерът Румен Радев винаги е отстоявал независима външна политика. Нормално е, когато имаш ангажименти към съюзниците си е да ги спазваш.

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в ефира на БНТ. Думите му дойдоха, след като управляващите дадоха зелена светлина самолетите-цистерни да останат на българска територия.

Кутев каза, че въпросът със самолетите е обвързан със сигурността на страната ни, казвайки, че разчитаме на нашите съюзници.

"Имаме договори още от 2006 г. за използването на военните летища. Не става въпрос за нещо извънредно. Когато си член на НАТО и разчиташ на своите съюзници за сигурността си, е нормално да изпълняваш поетите ангажименти", каза депутатът. Според него националната сигурност на България е неразривно свързана с партньорството в Алианса, а страната не може да очаква защита от съюзниците си, ако самата тя не спазва договореностите с тях.

По повод протестите срещу разполагането на американска техника в района на Ямбол Кутев заяви, че не вижда основания за притеснение сред местното население. Той посочи, че според него голяма част от протестиращите не са жители на региона, а са пристигнали организирано от други населени места. По думите му системата за съюзническо присъствие в България съществува от години и не представлява риск за хората.

"Убеден съм, че за хората в Ямбол няма опасност. Решението България да бъде домакин на съюзнически бази е взето преди години и е част от ангажиментите ни към НАТО. То носи повече сигурност, отколкото отказът от сътрудничество с нашите партньори", заяви Кутев.

Депутатът коментира и възможността за сътрудничество с германския отбранителен концерн "Райнметал"

Според него България трябва да се стреми да привлича инвестиции, които развиват високите технологии и индустрията.

По думите му първоначалните разговори не са били насочени към производство на боеприпаси, а към изграждане на мощности за бронирани машини и други високотехнологични продукти.

"За нас е по-добре, ако започнем с производство на бронирани машини, дронове и други високотехнологични изделия. Именно такива инвестиции носят технологично развитие на държавата", каза Кутев, като уточни, че не участва пряко в преговорите по проекта.

По отношение на бюджета той призна, че управляващите не са напълно удовлетворени от приетата финансова рамка, но каза, че основната задача е ограничаването на бюджетния дефицит и нарастването на държавния дълг.

"Ако продължим да трупаме по 10 млрд. лева нов дълг всяка година, следващите поколения ще плащат все по-високи лихви. Това е политическата логика на този бюджет - да спрем този процес", заяви Кутев.

Той отбеляза, че кабинетът не е против увеличаването на социалните разходи, но според него това трябва да става устойчиво и без да се застрашава финансовата стабилност на страната.

Според депутата борбата с инфлацията и поскъпването на живота ще бъде едно от най-сериозните предизвикателства пред правителството. По думите му най-важният въпрос за хората са цените на горивата, тъй като те влияят върху всички останали стоки и услуги.

Кутев заяви, че управляващите не възнамеряват да прибягват до административно определяне на цените, а ще търсят пазарни механизми за повишаване на конкуренцията и ограничаване на сивата икономика.

Народният представител коментира и кандидатурата на Илияна Йотова за предстоящите президентски избори

Кутев заяви, че се радва на решението на Йотова и че тя е един от най-подготвените български политици. Ток каза, че очаква, че ПБ ще застане зад президента, но окончателното решение ще дойде от колективните органи на партията. Кутев каза, че Йотова има всички шансове да спечели, а това, че е жена не е пречка, тъй като има много силен характер.

Далеч не се случва за първи път премиерът и президентът да са от една партия, тъй като това е резултат от електоралната вълна, каза Кутев.

"Всички, които познават Йотова, знаят, че тя е човек със собствено мнение и никой не може да влияе върху него", добави той.